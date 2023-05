Opozycja oskarża reżim Łukaszenki o nielegalną deportację dzieci z Ukrainy

- Działania Białorusi mogą również stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości polegającą na„ deportacji lub przymusowym przesiedleniu ludności ”na mocy Rzymskiego Statutu MTK, pod warunkiem, że istnieją wystarczające dowody na to, że przymusowe przesiedlenia są powszechne lub systematyczne” – powiedziała Ioffe. - Białoruś w żadnym wypadku nie może być uważana za kraj neutralny, do którego można legalnie ewakuować dzieci, ponieważ nic nie wskazuje na to, by Ukraina wyraziła na to zgodę