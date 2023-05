Jewgienij Prigożyn, twórca Grupy Wagnera - jak zauważa ISW - wykorzystał atak na obwód biełgorodzki do oskarżenia Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej o to, że nie jest ona w stanie wzmocnić granic Rosji i bronić kraju.



Pierwsza linia rosyjskiej obrony na granicy ma znajdować się ok. 2 km przed wsią Gora-Podoł. Informacje, że jednostki rosyjskich ochotników przełamały ją wskazują na słabość tych fortyfikacji - zauważa ISW.



Think tank zauważa też, że atak na obwód biełgorodzki nie spotkał się ze spójną odpowiedzią w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej co wskazuje, że był on zaskoczeniem dla rosyjskich komentatorów.