Z wpisu Gładkowa wynika, że w czasie ewakuacji zmarła 82-letnia kobieta - przyczyny jej śmierci są ustalane. ⠀

Gubernator pisze też o dwóch rannych cywilach w miejscowościach, do których weszli żołnierze rosyjskich formacji walczących po stronie Ukrainy. "Jak dotąd siły bezpieczeństwa nie były w stanie do nich dotrzeć" - pisze też. "Mam nadzieję, że będziemy w stanie ewakuować ich tak szybko, jak to możliwe i dowieźć ich do placówki medycznej" - dodaje. Gładkow pisze też, że nie ma jak dotąd informacji o ofiarach śmiertelnych ataku na obwód biełgorodzki.

Rosyjski Korpus Ochotniczy po raz pierwszy zaatakował rosyjskie terytorium w marcu

"Czekamy na ukończenie operacji antyterrorystycznej, która została wczoraj rozpoczęta" - podsumował Gładkow.

Strona ukraińska informowała 22 maja, że jest świadoma działań zbrojnych prowadzonych w obwodzie biełgoradzkim, ale podkreśliła, że na jego terytorium wkroczyli wyłącznie Rosjanie, a ich działaniami nie kieruje ukraińskie dowództwo.