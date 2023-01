00:00 Transmisję z pogrzebu Benedykta XVI można śledzić na kanale Vatican Media Live na YouTube

07:04 Katolicy na całym świecie modlą się w intencji zmarłego papieża Benedykta XVI

W Paryżu mszę w intencji papieża koncelebrował 4 stycznia arcybiskup Paryża, Laurent Ulrich.



Msza żałobna w intencji papieża Benedykta XVI w Paryżu AFP

06:41 Liturgię, w czasie mszy pogrzebowej, koncelebrować będzie ponad 120 kardynałów

W liturgii weźmie też udział ok. 400 biskupów i ok. 4 tysięcy księży. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyć będzie urzędujący papież, Franciszek.

06:37 Tylko Włochy i Niemcy, rodzinny kraj Benedykta XVI, wysyłają na pogrzeb oficjalne delegacje państwowe

Ponieważ Benedykt XVI w momencie śmierci nie był już urzędującą głową państwa Watykan przywódcy państw innych niż Włochy i Niemcy, którzy wezmą udział w pogrzebie, zrobią to prywatnie. Większość państw będzie reprezentowanych przez ambasadorów przy Watykanie. Polskę na pogrzebie reprezentować będą prezydent Andrzej Duda i premier, Mateusz Morawiecki.

06:35 Msza pogrzebowa na Placu Św. Piotra, rozpocznie się o 9:30

Msza, poprzedzające złożenie ciała papieża Benedykta XVI w grobie, potrwa ok. dwóch godzin.

06:30 O godzinie 8:50 trumna z ciałem papieża zostanie wyniesiona na Plac. Św. Piotra

Wówczas zgromadzeni na pogrzebie zaczną odmawiać różaniec.

06:13 Benedykt XVI to jedna z najważniejszych postaci XX- i XXI-wiecznej historii - pisał w "Rzeczpospolitej" Jan Maciejewski

Nie ma chyba drugiej postaci, w której cały dramat i napięcie katolicyzmu ostatnich kilkudziesięciu lat ucieleśniałoby się tak mocno jak w Benedykcie XVI - przekonywał publicysta "Rzeczpospolitej".

05:55 Jak wyglądają papieskie pochówki?

Uroczystości pogrzebowe papieża składają się z trzech tzw. stacji. Pierwsza odbywa się w miejscu, w którym papież zmarł. Druga stacja pogrzebu to przeniesienie ciała papieża do Bazyliki Watykańskiej. Trzecia część pogrzebu to złożenie ciała do trumny, msza pogrzebowa, a następnie złożenie w grobie.

05:50 Jedna z decyzji Benedykta XVI naznaczyła Kościół na długo – ta o abdykacji - pisał w "Rzeczpospolitej" Tomasz Terlikowski

Emerytura papieska głęboko dekonstruuje mitologię, symbolikę papiestwa. Ojciec to ktoś, kto nie przechodzi na emeryturę, Ojciec święty więc też nie powinien. Konkretne decyzje związane z tym, jak wyglądać ma jego życie po przejściu na emeryturę, jeszcze pogłębiły sekularyzację tego urzędu - zauważył publicysta.

05:45 Przed Benedyktem XVI ostatnim papieżem, który abdykował, był Grzegorz XII

Grzegorz XII abdykował 4 lipca 1415 roku, kończąc tzw. wielką schizmę zachodnią - czyli okres konfliktu w Kościele katolickim, w czasie którego do miana papieża pretendowało dwóch, albo nawet trzech duchownych (oprócz papieża byli też tzw. antypapieże).

05:40 Ludzkość zapamięta ultratradycjonalistycznego papieża Benedykta XVI z rewolucyjnego kroku - abdykacji

Papież Benedykt XVI był pierwszą od 600 lat Głową Kościoła, która zrzekła się sprawowanego urzędu. "Jako niekwestionowany autorytet teologiczny, Benedykt XVI nie dopatrzył się ani jednego przeciwwskazania dla swojego zachowania w prawie kościelnym. Ale jako sędziwy idol konserwatywnych i tradycjonalistycznych katolików, rozsierdził ich swoim krokiem" - pisał na łamach "Rzeczpospolitej" Arkadiusz Stempin.

05:38 Przez trzy dni, gdy ciało Benedykta XVI wystawione było na widok publiczny, hołd papieżowi oddało 200 tys. osób

W środę wieczorem, po zamknięciu Bazyliki Św. Piotra, w której od poniedziałku na widok publiczny wystawiono ciało papieża emeryta, odbyła się ceremonia złożenia ciała emerytowanego papieża do cyprysowej trumny, wraz z rogito, dokumentem opisującym posługę zmarłego, zamkniętym w metalowej tubie.

Ciało Benedykta XVI wystawione w Bazylice Św. Piotra AFP

05:35 Benedykt XVI był bez wątpienia papieżem przełomu - pisał w "Rzeczpospolitej" Tomasz Krzyżak

W środowiskach kościelnych daje się czasem słyszeć, że Bóg doskonale wie, kiedy dać światu ludzi wielkich. I gdyby trzymać się tej analogii, to można powiedzieć, że w odniesieniu do Benedykta XVI pomyłki nie było - napisał szef działu krajowego "Rzeczpospolitej" po śmierci papieża emeryta.

05:30 Pogrzeb Benedykta XVI ma charakter historyczny

Po raz pierwszy w historii papiestwa pogrzebowi papieża przewodniczyć będzie papież. Zazwyczaj pogrzeb papieża prowadzi dziekan Kolegium Kardynalskiego - w 2005 roku, na pogrzebie Jana Pawła II, był to Joseph Ratzinger, który wkrótce został papieżem Benedyktem XVI.

05:25 Papież Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 roku