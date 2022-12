W środę podczas audiencji generalnej papież Franciszek niespodziewanie zwrócił się do wiernych o modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta XVI. - Jest bardzo chory - powiedział.

W wydanym później oświadczeniu Watykan poinformował, że w ostatnich godzinach doszło do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia Benedykta XVI. Podkreślono przy tym, że papież emeryt jest pod stałą opieką medyczną. Po zakończonej audiencji papież Franciszek odwiedził Benedykta XVI w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich.

W piątek po południu Watykan przekazał, że papież emeryt poprzedniego dnia w swoim pokoju uczestniczył we mszy świętej. Rzecznik Watykanu Matteo Bruni oświadczył jednocześnie, że stan Benedykta XVI jest stabilny.

Jak poinformowano w sobotę przed południem, papież emeryt Benedykt XVI zmarł.

Benedykt XVI czyli Joseph Ratzinger, urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl w Górnej Bawarii. Jego ojcem był wiejski żandarm w randzie komisarza, matką - kucharka pracująca w pensjonatach. Joseph Ratzinger miał siostrę Marię (zmarła w 1991 r.) i brata Georga (zmarł w 2020 r.), który został księdzem.

W 1941 r., gdy miał 14 lat, został członkiem Hitlerjugend - organizacji, w której w III Rzeszy członkostwo było obowiązkowe. W 1943 r. szesnastoletni wówczas Joseph Ratzinger rozpoczął obowiązkowe przygotowanie wojskowe w zakresie obrony przeciwlotniczej, został przydzielony do oddziału odpowiedzialnego za ochronę fabryki silników lotniczych BMW w Ludwigsfeld, w 1944 r. został skierowany do przygotowywania umocnień przeciwpancernych. Po powrocie do domu otrzymał przydział do koszar Wehrmachtu w Traunstein, nie został wysłany na front. W 1945 r. był internowany w obozie jenieckim w pobliżu Ulm.

Po II wojnie światowej przyszły papież wstąpił do katolickiego seminarium duchownego we Freising oraz rozpoczął studia w Herzogliches Georgianum na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. W 1951 r. Joseph Ratzinger otrzymał święcenia kapłańskie, dwa lata później uzyskał stopień doktora, po kolejnych czterech latach uzyskał habilitację.

W kolejnych latach Ratzinger wykładał na Uniwersytecie w Bonn i Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze. Na II Soborze Watykańskim (1962-1965) był doradcą teologicznym niemieckiego arcybiskupa Josepha Fringsa.

W 1977 r. Joseph Ratzinger został ustanowiony przez papieża Pawła VI arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Kardynałem został kreowany na konsystorzu 27 czerwca tego samego roku.

Z rąk papieża Jana Pawła II w listopadzie 1981 r. kard. Ratzinger otrzymał nominację na prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w związku z czym zrzekł się stanowiska w Monachium. W 1998 r. został wicedziekanem, a w 2002 r. dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Na przestrzeni lat Joseph Ratzinger sprawował także szereg funkcji w Kurii Rzymskiej.

Po śmierci Jana Pawła II, 19 kwietnia 2005 r. - w drugim dniu konklawe i po czterech głosowaniach - kard. Joseph Ratzinger został wybrany papieżem, obrał imię Benedykt XVI. W chwili wyboru miał 78 lat i był najstarszym nowo wybranym papieżem od wybranego w 1730 r. Klemensa XII. Benedykt XVI został 265 papieżem.

W 2007 r. Benedykt XVI przywrócił możliwość powszechnego odprawiania mszy według rytuału łacińskiego.

W lutym 2013 r. podczas spotkania z kardynałami Benedykt XVI ogłosił swą rezygnację z posługi biskupa Rzymu. Podkreślił, że to przemyślana decyzja i że z uwagi na wiek nie ma już wystarczających sił, by w sposób należyty sprawować swą posługę. Zakończył pontyfikat 28 lutego 2013 r. Został pierwszym od 598 lat papieżem, który ustąpił z urzędu. Następcą Benedykta XVI został na konklawe 13 marca 2013 r. wybrany Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek.

Papież emeryt zamieszkał w Watykanie. W czerwcu 2020 r. po raz pierwszy od swej rezygnacji opuścił Watykan, by udać się do Niemiec, gdzie odwiedził swego ciężko chorego brata Georga.

W ostatnich latach życia rzadko pojawiał się publicznie. Był najdłużej żyjącym papieżem emerytem. Czas jego emerytury jako papieża był dłuższy od czasu jego pontyfikatu.