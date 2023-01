W czwartek na pl. św. Piotra w Watykanie odbyły się uroczystości pogrzebowe papieża emeryta Benedykta XVI. Uczestniczyli w nich członkowie najwyższych polskich władz - prezydent, premier oraz członkowie parlamentu.

Po tym, jak zakończyła się msza pogrzebowa, a trumna z ciałem Benedykta XVI została wniesiona do bazyliki watykańskiej, gdzie później została złożona w Grotach Watykańskich, prezydent Andrzej Duda udzielił wypowiedzi dla mediów.

Czytaj więcej Świat Świat żegna w Watykanie papieża Benedykta XVI W Watykanie odbyły się uroczystości pogrzebowe papieża emeryta Benedykta XVI, który zmarł 31 grudnia 2022 roku w wieku 95 lat.

Prezydent powiedział, że Benedykt XVI był dla Polaków "z całą pewnością (...) postacią bardzo ważną w świecie Kościoła katolickiego".

- Przybył do nas po swoim wyborze w 2006 roku z pielgrzymką, jako następca Jana Pawła II, z takim bardzo mocnym wtedy przesłaniem: "trwajcie mocni w wierze". Zgromadził wtedy tłumy naszych rodaków, którzy przychodzili się modlić, bardzo często ze łzami w oczach, wspominając Jana Pawła II, wspominając tamten wielki pontyfikat - mówił Andrzej Duda.

Jego odejście jest dla Kościoła wielką stratą.

Prezydent Andrzej Duda o Benedykcie XVI

Zaznaczył, że Benedykt XVI przybył do Polski także "jako przyjaciel Jana Pawła II, jako jego bliski współpracownik, jako ktoś, kto w pewnym sensie czuł (...) wewnętrzną potrzebę kontynuacji wielkiego dzieła, które Jan Paweł II realizował. Wiec dla nas, Polaków, to było szczególnie ważne - dodał.

- Dlatego dziś jesteśmy w Rzymie i byliśmy na uroczystościach pogrzebowych ojca świętego razem z panem premierem, przedstawicielami naszego parlamentu, z wieloma ludźmi z Polski, którzy tu przybyli, żeby pożegnać papieża Benedykta XVI, właśnie po to, żeby mu oddać hołd i żeby mu podziękować, poprzez obecność, ale przede wszystkim modlitwę - mówił prezydent. Podziękował wszystkim, którzy przybyli do Watykanu.

Andrzej Duda ocenił, że Benedykt XVI był bardzo ważną postacią dla Kościoła katolickiego. - Papież, głowa Kościoła, który zostawił po całym swoim życiu duszpasterskim niezwykle ważne dzieło. Był myślicielem, wielkim teologiem, filozofem, twórcą wielu dzieł dotyczących teologii i nauki Kościoła katolickiego, był na pewno jedną z absolutnie najważniejszych osób światowego Kościoła ostatnich dziesięcioleci i jego odejście jest na pewno także i dla Kościoła wielką stratą - powiedział prezydent.

Czytaj więcej Kościół Nie żyje emerytowany papież Benedykt XVI W wieku 95 lat w Watykanie zmarł Benedykt XVI (Joseph Ratzinger), który jako pierwszy papież od blisko 600 lat w 2013 r. zrzekł się urzędu.

Benedykt XVI w maju 2006 r. odbył podróż apostolską do Polski. Prezydent Duda oświadczył, iż warto zaapelować do ludzi wierzących w Polsce, do wszystkich, którzy pamiętają pielgrzymkę Benedykta XVI do Polski, aby w "każdym miejscu, w którym ojciec święty wtedy był (...) stworzyć takie upamiętnienie, żeby był ten ślad jego obecności bardzo wtedy dla nas ważnej". - Myślę, że ojciec święty i jego bardzo ciepły stosunek do Polaków, do Polski zasługuje, aby to upamiętnienie w Polsce, w każdym miejscu, tam, gdzie jeszcze tych upamiętnień nie ma - bo w wielu miejscach już są - ale tam, gdzie tych upamiętnień jeszcze nie ma, żeby je stworzyć, żeby takie pamiątki po tamtej wizycie i po tej wielkiej misji, którą realizował Benedykt XVI, były u nas - mówił w czwartek prezydent.

Odnosząc się do zmarłego papieża Benedykta XVI Andrzej Duda podkreślił, że "była to bardzo ważna postać, wielka postać Kościoła katolickiego ostatnich dziesięcioleci, był to wielki teolog, wielki filozof, wielki myśliciel, który stworzył bardzo wiele ważnych dzieł nauki Kościoła katolickiego, teologicznych dzieł". - I choćby w tym aspekcie z całą pewnością jego odejście jest dla Kościoła wielką stratą - podkreślił.

Osiem lat pontyfikatu Benedykta XVI

Benedykt XVI czyli Joseph Ratzinger, urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl w Górnej Bawarii. Po śmierci Jana Pawła II, 19 kwietnia 2005 r. - w drugim dniu konklawe i po czterech głosowaniach - kard. Ratzinger został wybrany papieżem, obrał imię Benedykt XVI. W chwili wyboru miał 78 lat i był najstarszym nowo wybranym papieżem od wybranego w 1730 r. Klemensa XII. Benedykt XVI został 265 papieżem.

W lutym 2013 r. podczas spotkania z kardynałami Benedykt XVI ogłosił swą rezygnację z posługi biskupa Rzymu. Podkreślił, że to przemyślana decyzja i że z uwagi na wiek nie ma już wystarczających sił, by w sposób należyty sprawować swą posługę. Zakończył pontyfikat 28 lutego 2013 r. Został pierwszym od 598 lat papieżem, który ustąpił z urzędu. Następcą Benedykta XVI został na konklawe 13 marca 2013 r. wybrany Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek.

Papież emeryt zamieszkał w Watykanie. W ostatnich latach życia rzadko pojawiał się publicznie. Benedykt XVI był najdłużej żyjącym papieżem emerytem. Czas jego emerytury jako papieża był dłuższy od czasu jego pontyfikatu.