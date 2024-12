Nowoczesne inwestycje Medusa Group

W dorobku mają jednak nie tylko śląskie projekty rewitalizacyjne, ale także nowoczesne inwestycje biurowe i mieszkaniowe. Do najbardziej znanych należą: kompleks KTW w Katowicach, wnętrza Galerii Katowickiej, szkoła Akademeia Highschool w Warszawie w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej, projekt wnętrz zabytkowej Hali Koszyki, lifestylowy Hotel Nobu - również w Warszawie, czy Hotel The Bridge we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim.

Nieustanna pamięć i walka o dziedzictwo poprzemysłowe Śląska jest cechą silnie wyróżniającą projektantów Medusa Group.

Do ich realizacji międzynarodowych należy m.in. rewitalizacja zabytkowego budynku Empire House w Londynie

Swoje projekty prezentują obecnie na wystawie w siedzibie SARP w Warszawie . W towarzyszącej jej publikacji piszą:

- Wielka architektura to nie jest architektura wielkich budżetów, a wielkich idei. To co decyduje o jej wielkości, to pomysł, własna idea niosąca wartość. To nasz drogowskaz i z tym mottem chcemy się mierzyć.

Medusa Group jest laureatem wielu nagród, m.in. European Property Award, World Luxury Hotel Award, PLGBC Green Building Award, nominacji do European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award , Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy za najlepszy budynek użyteczności publicznej dla Akademeii Highschool w w 2019 roku, czy Nagroda Roku SARP 2022 w kategorii „budynek biurowy, oświaty lub administracji” dla KTW.