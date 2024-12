Święta spędzane w Polsce coraz popularniejsze wśród zagranicznych turystów

Samoloty na podróże do Polski od połowy rozpoczynającego się właśnie tygodnia są pełne. Jeśli można znaleźć jeszcze bilet, to kosztuje on nawet dwukrotnie więcej niż podróż tego samego dnia w drugą stronę. Podróżują Polacy, ale nie tylko.