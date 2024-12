Słaby nowy rok dla gospodarki Niemiec

— Na razie nie wiadomo, czy obecna faza zastoju jest przejściowym okresem słabości czy trwałym i stąd wynika bolesna zmiana w gospodarce — stwierdził szef działu prognoz w Ifo, Timo Wollmershäuser. Jego zdaniem, zły stan zamówień, do czego przyczyniły się surowa polityka pieniężna w Europie i wiele rynków sprzedaży w Niemczech, zaciążył na gospodarce. Z kolei wzrosła siła nabywcza, a naciski inflacyjne będą stale maleć. W obu scenariuszach inflacja wyniesie 2,3 proc. w 2025 r. i 2 proc. rok później.

Decydującym czynnikiem będzie to, czy proeksportowa gospodarka Niemiec wykorzysta znowu wzrost w innych krajach. Ifo przewoduje na najbliższe dwa lata 1,2 proc. dla strefy euro, 4 proc. dla Chin i ok. 2,5 proc. dla USA.

Niemcy. Duże koszty biurokracji

Odrębnie Ifo poinformował, że więcej przepisów sprawiło, iż zatrudnieni musieli przeznaczać 22 proc. swego czasu pracy na wykonywanie zadań urzędniczych. To wynika z ankiety przeprowadzonej w maju wśród 450 szefów firm. Muszą sporządzać więcej raportów, przygotowywać informacje, sporządzać zestawy dokumentów i powiadomień dla władz. W ostatnich 10 latach bardzo skomplikowały się przepisy prawne.

Bundesbank pesymistą. Niższa prognoza wzrostu gospodarki Niemiec

Bank centralny mocno obniżył w najnowszej prognozie wzrost gospodarki Niemiec w latach 2025 i 2026. W przyszłym roku zakłada 0,2 proc., a w czerwcu mówił o 1,1 proc., zaś za dwa lata przewiduje wzrost o 0,8 proc. zamiast 1,4 proc. Prezes Joachim Nagel stwierdził w komunikacie, że „gospodarka niemiecka walczy nie tylko z przeciwnymi wiatrami w zakresie koniunktury, ale także z problemami strukturalnymi. Również rynek pracy reaguje teraz wyraźnie na trwającą dłużej słabą aktywność gospodarczą”.

Przyczyną tego pesymizmu jest perspektywa nowych ceł Donalda Trumpa. Prezes Nagel podkreślił, że jego przewidywania nie są pewne zwłaszcza z powodu nasilenia się protekcjonizmu, konfliktów na świecie i wpływu zmian strukturalnych w Niemczech.

Z symulacji skutków nowych ceł z USA wynika, że gospodarka Niemc straci do 2027 r. 1,3-1,4 swego PKB. Dojdzie też do wzrostu inflacji, choć trudno określić ten zakres — dodał Bundesbank. Uważa, że ceny wzrosną tylko o 0,1-0,2 proc. rocznie do 2027 r., ale instytut globalnej ekonometrii Model przewiduje, że będzie to wzrost o 1,5 proc. w 2025 r. i o 0,6 proc. w 2026 r. — dodał Bundesbank.