Teren przy ul. Kolejowej w Warszawie kupuje AFI Europe

–Teren przy Kolejowej to atrakcyjna działka w centrum miasta z pozwoleniem na budowę obiektu komercyjnego – informuje cytowany w komunikacie Andrzej Oślizło, prezes Develii. - Kierując się naszymi priorytetami biznesowymi, będziemy reinwestować pozyskane środki w dalszy rozwój w sektorze mieszkaniowym i stopniowo - w ramach dywersyfikacji działalności - również w segmencie akademików. Sprzedaż wrocławskiego gruntu na dobrych warunkach jest dla nas ważnym akcentem na koniec roku, ponieważ dzięki niej jesteśmy jeszcze bliżej zakończenia dezinwestycji portfela nieruchomości komercyjnych.

W portfolio obiektów komercyjnych Develii pozostają jeszcze Arkady Wrocławskie, które w III kwartale br. oficjalnie zakończyły działalność. W grudniu 2023 r. Develia podpisała z Vastint Poland przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości i podtrzymuje cel finalizacji transakcji do końca sierpnia 2025 r.

AFI: PRS, mieszkania, biura

Przyrzeczona umowa sprzedaży gruntu została zawarta ze spółką zależną od AFI Europe, będącą częścią AFI Properties, firmy deweloperskiej i inwestycyjnej, działającej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jej portfolio obejmuje nieruchomości biurowe, handlowe, mieszkaniowe (w tym PRS) oraz projekty wielofunkcyjne.

– W ciągu zaledwie dwóch lat zbudowaliśmy jeden z największych portfeli PRS w Polsce - AFI Home to już 1,7 tys. gotowych lokali w formule PRS. Od jesieni działa nasz pierwszy obiekt tego typu we Wrocławiu, a stolica Dolnego Śląska to dla nas naturalne miejsce rozwoju. Pomysł na zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej zaprezentujemy w najbliższych miesiącach – zapowiada Sebastian Kieć, prezes AFI Europe Poland.