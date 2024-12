Tysiące mieszkań na ziemi z zasobów deweloperów

Bank ziemi NDI Development pozwala na wybudowanie 300–400 tys. mkw. PUM. Bank obejmuje tereny w Trójmieście i w Warszawie. Jak mówi Jarosław Bator, prezes NDI Development, na tych terenach może powstać nawet 6 tys. mieszkań o różnym standardzie – popularnym, podwyższonym i premium.

– Horyzont czasowy, w jakim chcemy tego dokonać, to ok. dziesięciu lat – mówi prezes, podkreślając, że jego firma mocno pracuje nad jak najlepszym wykorzystaniem zasobów. – Tym bardziej, że z reguły są to doskonałe lokalizacje. Atrakcyjne położenie to jeden z naszych kluczowych warunków podczas typowania ziemi do zakupu – wyjaśnia Jarosław Bator. - Staramy się nie gromadzić ziemi na zapas. Kupujemy lub wybieramy do JV (joint venture, czyli „wspólne przedsięwzięcie” – red.) przede wszystkim te tereny, na których relatywnie szybko można rozpocząć proces projektowania i budowy. Z drugiej strony staramy się być elastyczni. Jeśli grunt ma wyjątkowo dobrą lokalizację lub jest bardzo atrakcyjny z innego ważnego powodu, to umiemy czekać. I jeśli nie da się inaczej – rozkładać budowę na etapy.

Bank ziemi Lokum Deweloper (powiększany sukcesywnie w kolejnych latach) obejmuje głównie tereny we Wrocławiu. – Nabyte i zakontraktowane tu grunty mają łącznie ok. 76 ha. Dysponujemy także mniejszymi działkami w Sobótce i Krakowie – mówi Tomasz Dotkuś, wiceprezes zarządu ds. finansowych Lokum Deweloper.