Biuro Informacji Kredytowej (BIK) poinformowało, że we wrześniu pozytywną decyzję banku uzyskało ok. 15,3 tys. gospodarstw domowych planujących zakup mieszkania. To wynik o ok. 3 proc. lepszy od sierpniowego. - Jednak dużo większe wrażenie robi wzrost liczby chętnych na kredyty mieszkaniowe. We wrześniu do banków trafiło ok. 28,5 tys. wniosków na nie (o 8 proc. więcej niż w sierpniu), a w październiku – 34,5 tys., czyli aż o 21 proc. więcej niż we wrześniu – podaje Marek Wielgo. - Najprawdopodobniej w kolejce po kredyt zaczęli się ustawiać ci, którzy uznali, że dalsze odkładanie decyzji nie ma sensu. Tym bardziej, że choć wybór mieszkań jest coraz większy, to tych najtańszych jest na rynku coraz mniej.

Mat.prasowe

Jakie mieszkania trafiają do oferty

Marek Wielgo jednocześnie zwraca uwagę, że mieszkania w nowych inwestycjach są coraz droższe z powodu rosnących cen działek i kosztów budowy. - W październiku udział lokali z ceną poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy w ofercie deweloperów skurczył się w Łodzi, Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – wskazuje ekspert. - Jedynie w Trójmieście odsetek najtańszych mieszkań do 10 tys. zł za metr zwiększył się z 6 do 8 proc., co może być efektem obniżek cen. Problem w tym, że pod koniec ubiegłego roku niemal co piąte mieszkanie w ofercie trójmiejskich deweloperów miało cenę niższą. W ofercie krakowskich czy warszawskich deweloperów znalezienie takich lokali już niemal graniczy z cudem (najpewniej są to duże metraże). W Łodzi jeszcze dziewięć miesięcy temu ponad połowa nowych mieszkań kosztowało mniej. Obecnie stanowią nieco ponad jedną czwartą oferty firm deweloperskich.