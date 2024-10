Polak w mieszkaniowym kompakcie

Także w Gdańsku najlepiej sprzedawały się mieszkania o powierzchni 35–50 mkw. (38,4 proc. transakcji). Przeciętna cena mieszkań takiej wielkości to niespełna 12,6 tys. zł za mkw. Podobnym zainteresowaniem cieszyły się większe lokale – o powierzchni 50–70 mkw. (35,3 proc.). Średnia cena transakcyjna lokali o tym metrażu to niecałe 11,5 tys. zł za mkw.

– Inaczej niż w Warszawie, Krakowie i Łodzi, nad morzem na trzecim miejscu znalazły się metraże 70–100 mkw. (12 proc.). Przeciętna cena to 12,1 tys. zł, a na kolejnym miejscu – najmniejsze lokale (11,5 proc. transakcji), których średnie ceny wyniosły niespełna 13,6 tys. zł. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się lokale o powierzchni 100 mkw. i większe (2,8 proc. transakcji) – podają przedstawiciele platformy.

Za największe mieszkania kupujący w Gdańsku płacili ponad 13,5 tys. zł za mkw. Za nowe lokale w tym mieście (łączna cena wszystkich typów mieszkań) zapłacimy ponad 11,6 tys. zł za mkw., a za mieszkania z drugiej ręki – 13,4 tys. zł za mkw.

Mieszkań w Polsce ciągle brakuje

– Nabywcy kierują się ku kompaktowym mieszkaniom w atrakcyjnych lokalizacjach – komentuje Daniel Siwiec z Investoro.pl. Nie wyklucza on umiarkowanych wzrostów cen mieszkań, na co może wpłynąć m.in. wzrost płac. Przedstawiciel platformy mówi też o wysokich stopach procentowych, które mają wpływ na zdolność kredytową klientów. Wiele zakupów to jednak transakcje gotówkowe. W dłuższej perspektywie przedstawiciele platformy nie wykluczają korekty. Na rynek nieruchomości mają wpływ m.in. czynniki demograficzne, starzenie się społeczeństwa.

– Ale trzeba też pamiętać, że Polska nadal boryka się z dużym niedoborem mieszkań. Wiele lokali jest przeludnionych. Te czynniki mogą przyczynić się do zmiany dynamiki rynku, co warto mieć na uwadze, np. planując inwestycje – wskazują.