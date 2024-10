Gorsze nastroje na rynku mieszkań. Zdezorientowani i kupujący, i sprzedający

51,96 pkt – dokładnie tyle wyniósł w III kwartale indeks nastrojów na rynku nieruchomości (INPON) przygotowywany przez portal Nieruchomosci-online.pl. - To o 0,7 pkt mniej niż w II kwartale i o 3,6 pkt mniej niż w I kwartale br. W opiniach pośredników, które są podstawą barometru, kluczowe znaczenie miała decyzja o odłożeniu w czasie programu kredytowego „Na start” - wskazują analitycy serwisu.



Wstrzymane transakcje na rynku mieszkań

– Tym razem spadek naszego indeksu nie był duży, ale wskaźnik wciąż się obniża. W III kwartale część osób kupujących i sprzedających była zdezorientowana. W oczekiwaniu na konkretne decyzje rządu wstrzymywały się one z transakcjami, co częściowo spowodowało zastój – mówi Rafał Bieńkowski z serwisu Nieruchomosci-online.pl. - Na rynku panują dziś warunki szczególnie trudnych wyborów. Dotyczy to zarówno kupujących, jak i sprzedających – dodaje.

Barometr nastrojów na rynku nieruchomości po raz ostatni niższy wynik osiągnął w 2022 r. - Wtedy na rynek padł jednak cień wybuchu wojny w Ukrainie, przez co indeks obniżył się momentami nawet do poziomu 46 pkt (poniżej granicy optymizmu wynoszącej 50 „oczek”). W 2023 r. nastroje bardzo wyraźnie się poprawiły, ale od kilku kwartałów widoczne jest ponowne obniżenie – zaznacza Rafał Bieńkowski.