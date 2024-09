Rynek wtórny. Tam mieszkania podrożały najbardziej. Gdzie jest taniej?

- Z kolei znaczący spadek odnotowaliśmy w Toruniu. W maju przeciętna cena mieszkań w tym mieście wynosiła 10 tys. zł za metr, a w sierpniu – niespełna 9,2 tys. zł, co oznacza 8-proc. spadek – wskazują autorzy raportu. - W Białymstoku odnotowaliśmy spadek cen o niecałe 7 proc.

Średnia cena mieszkań w tym mieście w sierpniu to niespełna 10 tys. zł.

Analitycy zwracają uwagę także na Częstochowę. – W lipcu odnotowaliśmy tam rekordowy poziom średnich cen: 7,5 tys. zł za mkw., ale już w sierpniu spadły one do 6,9 tys. zł – podają autorzy raportu.

Przeciętne ofertowe ceny mieszkań w sierpniu 2024 r. Mat.prasowe

Kredyty. Banki obniżają oprocentowanie

- Poza tym, że rynek się stabilizuje, many też inną dobrą informację dla osób planujących zakup mieszkania na kredyt. Spada oprocentowanie stałe w ofertach banków. Średnia stawka przy wysokim wkładzie własnym (powyżej 20 proc.) spadła od czerwca z 7,72 do 7,16 proc., a więc aż o 0,57 pkt proc. – mówią autorzy raportu. - To bardzo duża zmiana, biorąc pod uwagę, że w tym czasie stopy NBP się nie zmieniły. W przypadku niskiego wkładu własnego (10 proc.) średnia spadła z 8,1 do 7,53 proc.