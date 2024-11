- Skoro inwestorzy prywatni odpowiadają dziś za budowę ponad 98 proc. mieszkań w Polsce, to nie mogło być inaczej. Zadziałała niewidzialna ręka rynku: duża podaż spowodowała w poprzednich miesiącach spadek sprzedaży, a to wymusiło obniżki cen i promocje, które w październiku zachęciły kupujących do podjęcia decyzji – komentuje Robert Chojnacki, założyciel portalu Tabelaofert.pl.

I dodaje, że jeśli nowe inwestycje podnoszą średnią cenę za metr kwadratowy, to dzieje się tak głównie w miejscach, gdzie wybór mieszkań jest ograniczony.

-Tak właśnie działa prawo popytu i podaży. Analizuję rynek od 25 lat – i zawsze każdy spadek cen nie trwał długo i nie był głębszy niż kilka procent. Klienci dobrze to rozumieją – korzystają z okazji i kupują, nie licząc na wsparcie państwa, nawet jeśli oznacza to horrendalnie wysokie obciążenie kredytowe. W efekcie nabywają często mniejsze mieszkania lub te położone dalej od centrum – podkreśla Robert Chojnacki.

W Warszawie najdrożej, w Radomiu najtaniej

Najdroższym miastem jest Warszawa. Średnia cena mkw. nowych mieszkań w stolicy to 17 382 zł za mkw. W Krakowie jest to 16 432 zł za mkw., w Gdańsku 14 882 zł za mkw. Najtańszym z analizowanych miast jest Radom – przeciętna cena nowych lokali w tym mieście to 8 660 zł za mkw. W Gliwicach to 9550 zł za mkw.