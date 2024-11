Czy niższe ceny przełożą się na szybszą sprzedaż? Zdaniem większości deweloperów - niekoniecznie. Udział firm wskazujących na stabilizację sprzedaży mieszkań w najbliższych miesiącach wzrósł do 64,2 proc.

- W ciągu najbliższych miesięcy raczej nie wydarzy się nic, co może wpłynąć na wyniki sprzedaży zarówno in plus, jak również in minus. Nowy program wspierający zakup mieszkania z pewnością nie zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, brak również perspektyw na skokowe obniżki stóp procentowych i skokowy wzrost wynagrodzeń, które mogłyby doprowadzić do znacznej poprawy zdolności kredytowej – wskazuje Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca REDNET 24.

Oferta mieszkań rośnie. Deweloperzy walczą o klientów

Zgodnie z październikowym odczytem indeksu 19,2 proc. pytanych deweloperów jest jednak zdania, że mieszkania będą sprzedawać się szybciej. Grupa firm wierząca w taki scenariuszy rynkowy topnieje (we wrześniu stanowiła 32 proc. spośród ankietowanych).

- Wiara w poprawę tempa sprzedaży, którą odnotowano u części deweloperów może wynikać z tego, że w bankach pojawiają się nowe promocyjne oferty kredytowe. Są one jednak adresowane głównie do zamożniejszych osób lub tych, które mają duży wkład własny – zauważa Ewa Palus. – Nie można też zapominać, że dziś mamy wręcz idealną sytuację z punktu widzenia nabywców mieszkań. Tak dużej oferty nowych mieszkań nie było od dekady. Jest w czym wybierać, dopóki kurek z nowymi inwestycjami nie zostanie zakręcony – podkreśla.