Rekordowa liczba bankructw dużych firm na świecie

Po zaprzestaniu przez rządy pomocy firmom z okresu pandemii pojawiła się w firmach konieczność nadrabiania straconego czasu i dystansu do konkurentów. Doszły do tego wyższe ceny energii i surowców, niedobór specjalistów na rynku pracy zmuszający do podwyższania zarobków.

Najbardziej odczuły to działy usług i handel detaliczny, głównie w Europie i Ameryce Płn. Niektóre podmioty nie potrafiły przestawić się na e-handel albo zrobiły to za późno (np. Tuppenrware, która zbankrutowała we wrześniu). Ucierpiał też sektor budownictwa zwłaszcza w Azji i sektor usług. W Chinach doszło do utrudnienia dostępu do kredytów mieszkaniowych, co doprowadziło do likwidacji prawnej dewelopera Evergrande.