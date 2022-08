05:37 Rosja: Prezydium Dumy zbierze się w związku z sytuacją w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

25 sierpnia, o 15 czasu moskiewskiego, na nadzwyczajnym spotkaniu zbierze się prezydium rosyjskiej Dumy Państwowej (izba niższa parlamentu), które zajmie się "zagrożeniem związanym z atakami reżimu w Kijowie na Zaporoską Elektrownię Jądrową".



05:03 Zełenski: Będą kolejne Dni Niepodległości, aż do końca świata

- Nasza niepodległość się nie kończy i nigdy się nie skończy. Będzie trzydzieste drugie Święto Niepodległości i trzydzieste trzecie, i kolejne, aż do końca świata. Ukraina będzie żyć wiecznie. I będzie silniejsza każdego dnia. I absolutnie każdy na świecie to rozumie - od Rady Bezpieczeństwa ONZ, przez wszystkie stolice, bez wyjątku. Dlatego nie zawracajmy ze swojej ścieżki, walczmy, wyrażajmy wdzięczność każdemu, kto nas wspiera, troszczmy się o nasze państwo, zachowujmy jedność - taką samą jedność dziś, jak każdego dnia przez tych sześć miesięcy. Żaden wróg nas nie pokona. Nie ma takich bomb, które wymażą wolność, nie będzie takich rakiet, które mogą złamać wolę ludzi, wierzących w siebie - powiedział Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, w swoim wieczornym wystąpieniu. 24 sierpnia Ukraina obchodziła 31. rocznicę ogłoszenia niepodległości.



04:25 W wyniku dwóch ataków rakietowych na Czapline zginęły 22 osoby

Kyryło Tymoszenko, współpracownik prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że Czapline zostało 24 sierpnia zaatakowane dwukrotnie - w pierwszym ataku zginął chłopiec, po tym jak rakiety uderzyły w dom, w którym mieszkał. W drugim zginęło 21 osób, po tym jak rakiety spadły na dworzec kolejowy, a pięć wagonów pociągu stanęło w płomieniach.



04:21 MSW Ukrainy: Na Siewiersk spada ponad 200 pocisków dziennie

W położonym na linii frontu Siewiersku i w trzech okolicznych wioskach przebywa nadal ok. 2 tysięcy cywilów. Ich ewakuacja trwa - podaje w komunikacie MSW Ukrainy. Jak czytamy funkcjonariusze ukraińskich służb, wraz z władzami rejonu bachmuckiego i wojskową administracją Siewierska, organizują ewakuację cywilów i przywożą do miasta pomoc humanitarną. "Bez tej pomoc, cywile w strefie działań wojennych, nie mogliby przetrwać" - czytamy w komunikacie. Cywile z Siewierska są ewakuowani do Dniepru i Iwano-Frankiwska. "Ludzie wyjeżdżają, ponieważ ich domy stały się celem dla wroga" - wyjaśnia MSW Ukrainy. Z komunikatu wynika, że ewakuacja jest prowadzona przy użyciu pojazdów opancerzonych, ze względu na regularny ostrzał miasta. "Rosyjska armia zrzuca ponad 200 pocisków na miasto, każdego dnia. Ostatnio pojazd z ewakuowanymi cywilami został zaatakowany z powietrza" - czytamy w komunikacie.



04:16 Podolak: Masowy ostrzał Ukrainy w Dniu Niepodległości to wyraz bezradności

"Masowy ostrzał Ukrainy w Dniu Niepodległości - to kolejna demonstracja bezradności rosyjskich barbarzyńców i ich terrorystycznej natury po sześciu miesiącach hańby. Czy jeszcze nie jest jasne, że próba zastraszenia Ukraińców to przegrywająca opcja? Lepiej pomyślcie o ostatecznym 'geście dobrej woli'..." - napisał Mychajło Podolak, doradca szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, na swoim profilu na Twitterze.