Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 183 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. W środowym ataku Rosjan na Czapline zginęło 22 cywilów.

"Nasze lotnictwo przeprowadziło cztery uderzenia na zgrupowania wrogich żołnierzy, broni i sprzętu w rejonie berysławskim, w szczególności na zestawy przeciwlotnicze w Nowej Kachowce" - czytamy w raporcie.



Most Kachowski został ostrzelany przez ukraińskie wojska rakietowe i jednostki artyleryjskie.

"Stanowisko dowodzenia i posterunek obserwacyjny batalionowej grupy taktycznej 33. Pułku Piechoty Zmotoryzowanej i 7. Baza Wojskowa zostały ostrzelane" - informuje Dowództwo Operacyjne "Południe".



Ostateczne straty Rosjan są wciąż szacowane - z wstępnych informacji wynika, że Rosjanie stracili 12 żołnierzy i trzy pojazdy opancerzone. Ponadto Ukraińcy mieli też zniszczyć skład amunicji.



Do ataku na Most Kachowski doszło tydzień po poprzednim ataku na ten most, znajdujący się w rejonie hydroelektrowni.



Ukraińcy atakują mosty na Dnieprze na terenach okupowanych przez Rosjan, by utrudnić zaopatrywanie rosyjskich oddziałów na zachodnim brzegu rzeki. Ma to być element przygotowań do kontrofensywy na froncie południowym.