07:07 Rusłan Szoszyn: Ukraina nigdy już nie będzie taka sama, jak wcześniej. Ale jaka będzie?

Nie zabraknie pewnie ukraińskich rodzin, które tę Wielkąnoc spędzą w schronach bombowych, piwnicach i na stacjach metra.

Czytaj więcej Komentarze Rusłan Szoszyn: Zmartwychwstanie Ukrainy Wielkanoc w czasie wojny, gdy waży się los całego narodu i przyszłych pokoleń, to więcej niż coroczny rytuał.

07:04 Putin wziął udział w wielkanocnej mszy

Władimir Putin uczestniczył w mszy wielkanocnej odprawianej przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną, która popiera to, co Kreml nazywa „specjalną operacją wojskową” w Ukrainie.

06:37 Zełenski o ostrzale Odessy: Podzielam ból każdego, kto stracił dzieci

"Jako prezydent na szczęście lub niestety nie wiem, podzielam ból każdego, kto stracił dzieci" - powiedział prezydent.



06:32 Dziś prawosławna Wielkanoc. Władze ostrzegają

Władze zaapelowały do prawosławnych wiernych o zdalne uczestnictwo w uroczystościach wielkanocnych oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w tym godzin policyjnych. Szanse na zawieszenie broni na czas Wielkanocy są niewielkie.

06:32 Antony Blinken i Lloyd Austin w niedzielę w Kijowie

Sekretarz stanu i sekretarz obrony USA złożą jutro wizytę w stolicy Ukrainy. Będzie to pierwsza wizyta na Ukrainie tak wysoko postawionych przedstawicieli amerykańskiej administracji od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Rozmowy z ukraińskimi władzami mają dotyczyć dostaw broni dla ukraińskiej armii.

06:31 Rosja ostrzelała Odessę. Zginęło 8 osób, w tym niemowlę

"Rosjanie nazywają to atakowaniem obiektów wojskowych. To, co jest za moimi plecami, to nie jest obiekt wojskowy. Zginęła trzymiesięczna dziewczynka. Nie zdążyła zobaczyć, czym jest życie. Dranie, spłoniecie w piekle!" - powiedział mer Odessy Hennadij Truchanow, w nagraniu, w którym nawiązał do sobotniego ostrzału budynku mieszkalnego i cmentarza w Odessie.

06:29 Gerhard Schroeder: Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny

"To nie jest takie proste. Najpierw trzeba wyjaśnić kilka kwestii" - powiedział były kanclerz Niemiec w rozmowie z gazetą "New York Times". Poinformował też, że chce być mediatorem w rozmowach między Rosją i Ukrainą.