Niemieckie problemy wchodzą do polskich sklepów. Z półek znikają kolejne towary

W niemieckich marketach i sklepach jest coraz więcej pustych półek. Dostanie oleju słonecznikowego często graniczny z cudem, ale brak i innych produktów. Co robią więc Niemcy? Ci, którzy mogą, jadą na zakupy do Polski. Przez to i w naszych sklepach przy granicy oleju już nie ma.