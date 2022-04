W programie „Meet the Press” w stacji NBC Finer mówił, że „właściwie każdego dnia, a jeśli nie każdego dnia, to każdego tygodnia” Stany Zjednoczone ogłaszały kolejne dostawy pomocy dla Ukrainy. - Będziemy mieli jeszcze więcej do powiedzenia na ten temat w nadchodzącym tygodniu - zapowiedział. Podkreślił, że pomoc USA miała „znaczący” wpływ.

Zapytany, czy Stany Zjednoczone są gotowe do wpisania Rosji na listę państw sponsorujących terroryzm, Finer powiedział, że amerykańska administracja nadal rozważa „dodatkowe kroki”, mające ukarać Kreml za inwazję na Ukrainę.

- Myślę, że jasno stwierdziliśmy, że rozważamy to, przyglądając się całej gamie innych dodatkowych kroków, które moglibyśmy podjąć, aby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za zbrodnie, które popełnia na Ukrainie - tłumaczył Finer.

Stacja CNN informowała w poniedziałek, że Departament Stanu USA rozważa dodanie Rosji do listy krajów uznanych za państwowych sponsorów terroryzmu, na której znajdują się Korea Północna, Iran, Kuba i Syria. Przekonywał też, że Rosja nie może mówić o sukcesie inwazji, po wycofaniu wojsk spod Kijowa i „jest całkiem jasne”, że agresorzy „musieli się dostosować” w obliczu twardego oporu Ukrainy.