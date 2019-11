Wielkie pożary w Australii. Są ofiary

Straż pożarna stanu Nowa Południowa Walia poinformowała, ze żywioł pochłonął już 100 domów mieszkalnych oraz wiele budynków przemysłowych i administracyjnych. "Na terenie stanu zarejestrowano 81 pożarów, 36 epicentrów pozostaje niezlokalizowanych" - informuje straż pożarna na Twitterze.

At 4.30pm, there are 81 fires burning across NSW with 36 uncontained. 4 fires remain at Emergency Warning and a further 16 at Watch and Act. There is plenty of hard work for fire crews in the days ahead, make sure you know what you will do if fire threatens. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/JsPyHlLtVA