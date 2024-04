Dubaj usuwa straty po ulewnych deszczach. Czy winę ponosi zasiewanie chmur?

Dyrektor operacyjny lotniska w Dubaju Majed Al Joker, powiedział Al Arabiya TV, że spodziewa się, że międzynarodowe lotnisko w Dubaju osiągnie 60–70% przepustowości do końca czwartku, a pełną zdolność operacyjną w ciągu 24 godzin. Lotnisko miało trudności z zapewnieniem żywności dla czekających na swoje loty pasażerów, ponieważ pobliskie drogi były zalane.

Burza w niedzielę nawiedziła sąsiedni Oman, a we wtorek Zjednoczone Emiraty Arabskie, powodując śmierć 20 osób w Omanie i jednej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Niektóre drogi prowadzące do lokalnych osiedli pozostają zalane, choć firmy dostawcze w całym Dubaju powoli zaczęły wracać na ulice. To ważne, bo mieszkańcy tego miasta są przyzwyczajeni do zamawiania wszystkiego jednym kliknięciem myszy,.

Deszcze są rzadkie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na całym Półwyspie Arabskim, który jest zazwyczaj znany z suchego, pustynnego klimatu. Latem temperatura powietrza może wzrosnąć tam powyżej 50 stopni Celsjusza.

Zasiewanie chmur czy globalne ocieplenie?

Po wtorkowych wydarzeniach pojawiły się pytania, czy zasiewanie chmur – proces często przeprowadzany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – mógł spowodować ulewne deszcze. Jednak eksperci ds. klimatu za takie ekstremalne zjawiska pogodowe obwiniają globalne ocieplenie.