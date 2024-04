Usługi zapewniają także linie lotnicze Flydubai. „Flydubai powrócił do obsługi pełnego rozkładu lotów z Terminalu 2 i Terminalu 3” - przekazano w sobotę.

AFP

Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju poradziło sobie ze skutkami powodzi

Lotnisko w Dubaju, największe pod względem ruchu międzynarodowego, w sobotę rano zaapelowało do odlatujących pasażerów, aby nie przychodzili zbyt wcześnie na swoje loty.

"Radzimy dotrzeć do terminalu na trzy godziny przed odlotem" - napisano w mediach społecznościowych. "Prosimy nie przyjeżdżać zbyt wcześnie, ponieważ prowadzi to do dalszego przepełnienia lotniska" - przekazano.

Dyrektor generalny lotniska w Dubaju, Paul Griffiths, mówił w piątek w rozmowie z CNBC, że na terenie portu lotniczego tysiące osób czeka na wylot.