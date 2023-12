Jako jedna z pierwszych, jeszcze przed wydanymi w marcu przez MKOl rekomendacjami, na powrót Rosjan i Białorusinów zgodziła się Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE), którą przez lata rządził oligarcha Aliszer Usmanow. Sportowców sprawdziła jednak na tyle dokładnie, że na zawodach zabrakło największych gwiazd dyscypliny, wśród których była chociażby podwójna mistrzyni olimpijska w szabli z Tokio i jednocześnie córka szefa Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (ROC) Sofia Pozdniakowa.

Drugą stroną medalu były mistrzostwa Europy w judo. Kibice oglądali tam trenującego kiedyś z Władimirem Putinem porucznika Michaiła Igolnikowa, Tamierłana Baszajewa z klubu Ramzana Kadyrowa, który już po napaści na Ukrainę fotografował się z ministrem obrony Siergiejem Szojgu, czy Madinę Tajmazową. Ona w kwietniu pozowała do zdjęć na tle hasła: „Dla Putina! Dla zwycięstwa!”.

Ukraińscy sportowcy nie chcą bojkotu igrzysk olimpijskich

Mistrzostwa Europy na początku listopada ugościło Montpellier, co podaje w wątpliwość nadzieje tych, którzy uważają, że Francuzi mogliby po prostu odmówić Rosjanom i Białorusinom wiz. Organizatorzy igrzysk głos w tej sprawie zabierali oszczędnie. Jedną z nielicznych, która oznajmiła, że nie życzy sobie Rosjan na igrzyskach, była mer Paryża Anne Hidalgo, ale działo się to w marcu i dziś raczej mocniej zajmuje ją spór dotyczący organizacji komunikacji miejskiej podczas samej imprezy czy cen biletów na metro.

Niewykluczone, że jeśli wśród Francuzów chętnych do sprzeciwu było więcej, to ich zapał zgasł, kiedy Ukraińcy ostudzili narrację w sprawie bojkotu, który byłby katastrofą dla obrazu igrzysk. Nie chcą go sami zawodnicy, choć dziś minister sportu Matwiej Bidny podkreśla, że to decyzja dotycząca polityki obronnej oraz zagranicznej i konsultacje w tej sprawie wciąż jeszcze przed nimi.

Rosyjskim bokserom gratulował Władimir Putin. Sport w służbie propagandzie

MKOl uchylił drzwi na igrzyska olimpijczykom z kraju, gdzie sport zawsze służył propagandzie. Kiedy kilka miesięcy temu Rosjanie świętowali złote medale mistrzostw świata w boksie – startowali tam na pełnych prawach, z barwami i hymnem, bo nieuznawaną przez MKOl międzynarodową federacją rządzi ich rodak, przyjaciel Putina Umar Kremlow – zwycięzcom gratulował sam prezydent i można się spodziewać, że podobnie będzie po ewentualnych sukcesach na igrzyskach w Paryżu.