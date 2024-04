PiS złoży ustawę ws. kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł jako projekt obywatelski?

- Postanowiliśmy podjąć akcję obywatelską. Myśmy złożyli już odpowiedni projekt w parlamencie, on oczywiście nie został podjęty, nie jest rozważany, jest w zamrażarce, której miało nie być. Teraz chcemy podjąć w tej sprawie inicjatywę obywatelską - zapowiedział też Kaczyński, który jednak nie rozwinął tej myśli (ze słów prezesa PiS wynikałoby, że PiS złoży projekt ustawy ws. podniesienia kwoty wolnej jako projekt obywatelski, z podpisami co najmniej 150 tys. obywateli).



- Ona jest potrzebna także dlatego, że ten proces, który jest złamaniem kolejnego przyrzeczenia, tzn. nic co zostało dane nie zostanie zabrane posuwa się do przodu — zaznaczył.



Jarosław Kaczyński upomina się o CPK. „Powinniśmy mieć wielkie lotnisko na miarę naszego kraju”

- Mamy dziś do czynienia z wycofaniem tarcz, z przygotowaniem do ostatecznego wycofania tarcz, które osłaniały zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i zakłady pracy, przed skutkami podwyżek cen energii. Jeśli chodzi o tę energię czerpaną gazu z 200,17 zł za 1 MhW mamy w tej chwili 290,97 zł. Jeśli chodzi o energię elektryczną to mamy z 400 zł do 512 zł, a dla firm, instytucji — podniesienie do 693 zł. To są poważne sumy i to się przełoży także na ceny innych towarów — wyliczał następnie Kaczyński.



- Ta zapowiedź, że będziemy żyli w lepszej Polsce, przyjaźniejszej, lepszej w sensie ekonomicznym dla Polaków to kolejne kłamstwo. To z całą pewnością nie jest koniec, to początek - dodał.



- W praktyce zapadła decyzja o tym, że nie będzie budowane CPK. A to jest kwestia z jednej strony naszego rozwoju gospodarczego na dłuższą metę, z drugiej strony — deprowincjonalizacji Polski. Polska nie może być krajem peryferyjnym, prowincjonalnym. My musimy się temu przeciwstawić. Nie mamy wielkiego lotniska, powinniśmy mieć wielkie lotnisko na miarę naszego kraju. CPK to 10-12 lotnisko w Europie. To żaden olbrzym, żadna gigantomania. Ma to znaczenie nie tylko gospodarcze, ale też ma znaczenie w sferze militarnej, bo ten port może służyć też do lądowania ciężkich samolotów transportowych wojskowych, a także ciężkich samolotów bojowych — przekonywał prezes PiS.