Jest rewizja KPO. Podatku od pojazdów spalinowych nie będzie

Na przełomie kwietnia i maja Polska ma wysłać pakiet rewizji już po zaopiniowaniu przez Radę Ministrów do Komisji Europejskiej, która po otrzymaniu tego pakietu będzie miała 2 miesiące na odniesienie się do niego.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska ma otrzymać w sumie 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Wydatkowanie środków jest opóźnione, dlatego Polska chce zrewidować plan. Ponadto w ramach rewizji KPO Polska chce także zmiany lub zniesienia pewnych tzw. kamieni milowych KPO i m.in. chciała uniknąć wprowadzenia w Polsce podatku dla posiadaczy aut spalinowych.

MFiPR podał we wtorek, że do 15 kwietnia do Polski z KPO trafiło ok. 3,2 mld euro w ramach wsparcia grantowego oraz ok. 8,1 mld euro z części pożyczkowej.