Rosjanie i Białorusini będą na igrzyskach. Polski Komitet Olimpijski zabrał głos

"MKOl wydał komunikat o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do startu pod neutralną flagą w Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024. Nie będą oni mogli prezentować krajowych flag i emblematów, nie odśpiewają również swoich hymnów" - czytamy na oficjalnej stronie PKOl.

"Zarząd MKOl zdecydował, że indywidualni sportowcy neutralni, którzy zakwalifikowali się do igrzysk, zostaną uznani za uprawnionych do startu w Paryżu. Indywidualni sportowcy neutralni to zawodnicy posiadający paszporty rosyjskie lub białoruskie

W Paryżu neutralni sportowcy wystąpią tylko w dyscyplinach indywidualnych. W żadnym sporcie drużynowym nie będą mieć swojej reprezentacji. Do startu w igrzyskach nie zostanie dopuszczony również żaden sportowiec aktywnie wspierający wojnę Rosji w Ukrainie.

Jak poinformował MKOl, zgodnie ze stanem na piątek, kwalifikację olimpijską uzyskało 4600 sportowców, z czego ośmiu to Rosjanie, a trzej Białorusini.