Ze strony Ukrainy należy spodziewać się gwałtownego protestu, ale nie bojkotu, bo tego nie chcą sami ukraińscy sportowcy, choć podkreślają, że konieczność rywalizacji z Rosjanami jest dla nich trudna do wyobrażenia. Polski Komitet Olimpijski (PKOl) też bez wątpienia ostro zaprotestuje i będzie to protest słuszny, lecz niestety nieskuteczny.

Rosjanie wystąpią na igrzyskach w Paryżu. Co na to świat?

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział niedawno, że nie wyobraża sobie w Paryżu rosyjskiej flagi i hymnu dopóki trwa agresja, ale z drugiej strony stwierdził, że nie jest pewne, czy wszyscy rosyjscy sportowcy ją popierają i nie można im odbierać szansy olimpijskiej rywalizacji. Czyli - mówiąc krótko - dostał od MKOl to czego chciał. Przywódcy innych wielkich krajów popierających i zbrojących Ukrainę jeszcze głosu nie zabrali. Może zabiorą, a może nie, zasłaniając się argumentem, że właścicielem olimpijskiego spektaklu jest MKOl i to on ustala warunki.

Ukraińskiej sprawy broni zdecydowanie tylko jedna potężna międzynarodowa federacja: World Athletics i jej szef Sebastian Coe. Zapowiedział już, że dopóki trwa agresja, nie dopuści Rosjan i Białorusinów do kwalifikacji w lekkoatletyce, czyli kluczowym olimpijskim sporcie - i do Paryża. Poparcie angielskiego lorda jest godne uznania, ale trudno zaprzeczyć, że sprawa Ukrainy, czyli także nasza, na olimpijskim boisku wydaje się przegrana.