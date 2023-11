Bogaty kraj chce zorganizować zimowe igrzyska olimpijskie w duchu low-cost

W ostatni piątek, 24 listopada szwajcarskie federacje sportowe jednomyślnie zagłosowały za przyjęciem propozycji wartej 1,6 miliarda dolarów na zimowe igrzyska olimpijskie w 2030 roku.



Reklama

Najtańsze w historii

Po uwzględnieniu inflacji byłyby to najtańsze igrzyska olimpijskie w historii i najbardziej opłacalne od czasu, gdy Los Angeles osiągnęło zysk w 1984 roku. Jeśli to się uda, byłaby to z pewnością najtańsza Olimpiada Zimowa w historii. Nawet w 2002 roku Salt Lake City wydało 2,2 mld dolarów, a jeśli doda się do tego poprawkę na inflację, kwota ta była znacznie wyższa. Edycja 2018, która odbyła się w Pjongjangu w Korei Południowej, kosztowała około 13 miliardów dolarów. W tym wypadku cały budżet wyniósłby mniej więcej 10 procent tego, co wydały kraje organizujące wcześniej zimowe igrzyska. Ale i co tak wyżyłowanych wydatków Szwajcarzy mają wątpliwości. Jeśli ta oferta zostanie przyjęta przez MKOL oznaczałoby odejście od wydawania przez rządy miliardów na organizację igrzysk jako pokazu siły i rewitalizacji miast w kierunku bardziej zrównoważonych igrzysk olimpijskich, które skupiają się na sporcie.

Czytaj więcej Sporty zimowe Nie tylko mundial. Zimowe igrzyska też odbędą się na pustyni Arabia Saudyjska zorganizuje zimowe igrzyska azjatyckie w kurorcie, który istnieje tylko na papierze, bo książę koronny Mohammed bin Salman chce na nowo zdefiniować turystykę górską.

Wcześniej francuski minister finansów Bruno Le Maire powiedział, że chce, aby igrzyska Paryż 2024 były najtańsze od dziesięcioleci, a państwo zapłaciłoby za nie zaledwie jedną czwartą kosztów imprezy trwającej 2 i pół tygodnia. Mimo to Szwajcarzy ostrożnie podchodzą do obietnic polityków. Ich zdaniem zazwyczaj wstępne budżety są niskie, a potem okazuje się, że wydatki zostają przestrzelone i z 1,6 mld robi się nagle 2, albo i 2,5 miliarda dolarów.

Wymyślili turystykę zimową

Szwajcaria jest gospodarzem MKOl od 1915 r., a szwajcarskiemu kurortowi St. Moritz przypisuje się wymyślenie turystyki zimowej, to jednak spokojni Szwajcarzy wcale nie palili się, aby za płacić za zaistnienie na scenie międzynarodowej. St. Moritz było gospodarzem igrzysk dwukrotnie.