Po zakazie: wyjaśniamy, co grozi ruchowi LGBTQ w Rosji

Czytaj więcej Społeczeństwo Przewodnicząca Rady Federacji Rosji: Groźne zabawy z płcią zostawmy Zachodowi Walentina Matwijenko, przewodnicząca rosyjskiej Rady Federacji, izby wyższej parlamentu, we wpisie na stronie Rady Federacji z okazji Dnia Kobiet zadeklarowała, że w Rosji nie dojdzie do "tyranii mniejszości".

Oleniczew krytykuje fakt, że posiedzenie Sądu Najwyższego nie było jawne, a tekst orzeczenia nie został opublikowany. – Państwo chce uniemożliwić ludziom przygotowanie się i sprawdzenie, czy ich działalność jest objęta zakazem, czy nie – twierdzi ekspert. Dlatego ci, których może dotyczyć zakaz, muszą się liczyć z maksymalną karą, która od dawna przewidziana jest w Rosji dla organizacji ekstremistycznych: pozbawienia wolności do 12 lat.

W związku z tym aktywiści również mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Pokazywanie zakazanych symboli po raz pierwszy zagrożone jest karą grzywny w wysokości 1000-2000 rubli (równowartość około 10-20 euro) lub aresztem do 15 dni. Za drugim razem to kara pozbawienia wolności do lat czterech lub grzywna w wysokości od 600 tys. do miliona rubli (równowartość 6-10 tys. euro). – To, co obecnie wchodzi w zakres zakazanych symboli, musi być określone w orzeczeniu sądu. Dlatego nadal nie jest jasne, czy tęczowa flaga jest zakazana, czy nie – powiedział Oleniczew.

Bezpieczni tylko za granicą

Wielu działaczy LGBTQ już dawno opuściło Rosję. Są wśród nich pracownicy Centr T, grupy wspierającej osoby transpłciowe w Rosji. Jednak część jej działaczy, którzy nie mogą wykonywać swojej pracy zdalnie, została w Rosji.

Czytaj więcej Przestępczość Przeciwnicy LGBTQ nie dopuścili do organizacji festiwalu w Gruzji Organizatorzy odwołali w sobotę Festiwal Pride w Tbilisi. Twierdzą, że władze nie zapobiegły brutalnym protestom skrajnie prawicowych grup powiązanych z Rosją.

Opowiada o tym szef i założyciel Centr T Jan Dworkin. – Chodzi o pomoc doraźną, np. tymczasowe zakwaterowanie dla osób prześladowanych ze względu na swoją tożsamość lub orientację albo dla tych, które zostały wyrzucone z domu. Ze względów bezpieczeństwa nie będziemy już ogłaszać takich usług – podkreśla.