Polska będzie płacić za uchodźców z Południa? Państwa UE osiągnęły porozumienie

– Ten pakiet jest jednocześnie surowy, jeśli chodzi o szczelne procedury na granicach. I solidarny, bo jest relokalizacja. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – powiedział francuski minister Gérald Darmanin. I podkreślił: nie chodzi o przyjmowanie imigrantów, bo tutaj państwa mają prawo do własnej polityki. Ale o azylantów, czyli osoby, które zgodnie z prawem zasługują na ochronę międzynarodową.

Pakiet jest przyjmowany kwalifikowaną większością głosów, co oznacza, że nie jest potrzebna była zgoda wszystkich państw członkowskich. Takiej nie było, bo zdecydowanie przeciwne są Polska i Węgry. Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wskazywał na ciężar polityczny tej propozycji. – Ona powinna być dyskutowana na Radzie Europejskiej, gdzie jest jednomyślność – powiedział. Jeśli chodzi o zawartość pakietu, to Polska zasadniczo sprzeciwia się idei solidarności rozumianej albo jak przyjmowanie azylantów, albo zapłacenie innym za ich przyjęcie po 20 tys. euro za osobę. – Jak to jest obowiązkowe, to nie jest solidarność – uważa wiceminister i wskazuje, że solidarność powinna być dobrowolna.

Czytaj więcej Polityka Nielegalni imigranci odsyłani do Polski Polska już odczuwa efekty nielegalnej migracji – kraje UE, w tym głównie Niemcy, masowo odsyłają nam cudzoziemców, którzy przez nasz kraj dostali się z Białorusi na Zachód.

Według niego kwestia finansowa jest również nie do przyjęcia. – Po takim wysiłku ludzkim i finansowym przyjęcia Ukraińców teraz mamy powiedzieć Polakom, że mają płacić po 20 tys. euro za uchodźców w innych krajach? – argumentował. Wreszcie według niego ten pakiet nie rozwiązuje żadnego problemu. – To jest rozwiązanie tymczasowe, bo oni i tak wrócą do państw, gdzie chcą zostać, to już było. Nie ma więc żadnego zysku z takiego pakietu – powiedział Grodecki.

Jednak zarówno dla państw południowej Europy, w których imigranci przekraczają granicę UE, jak i dla państw wtórnej migracji, do których chcą oni dotrzeć, taka reforma to byłby dowód na to, że UE zaczyna panować nad problemem i wspólnie szuka rozwiązań.

We Francji, w alpejskiej miejscowości Annecy, w czwartek rano syryjski uchodźca ranił nożem sześć osób w parku, w tym czworo dzieci. Najmłodsze z nich mają 22 miesiące i trzy lata, stan niektórych zaatakowanych jest krytyczny. Wśród ofiar jest jedna osoba z obywatelstwem brytyjskim i jedna z holenderskim. Annecy to znany alpejski kurort, do ataku doszło w parku położonym nad jeziorem. Pierwsze informacje nie wskazują na powiązania uchodźcy z radykałami islamskimi, on sam miał policji powiedzieć, że jest chrześcijaninem. Miał przyznany azyl w Szwecji, ale złożył też wniosek we Francji, który zgodnie z prawem nie został przyjęty.