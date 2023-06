Nielegalni imigranci odsyłani do Polski

W ubiegłym roku państwa unijne wnioskowały o przekazanie nam 3929 osób, w tym 3434 z Niemiec.

W tym roku (do początku czerwca) państwa członkowskie zadeklarowały przekazanie do Polski w ramach readmisji oraz procedury dublińskiej 2182 cudzoziemców, z tego 1878 – czyli 86 proc. – z Niemiec (pozostałe kraje chcą nam przekazać łącznie 304 osoby). Z tej zaplanowanej liczby dotąd odesłano nam ok. jednej czwartej – 477 migrantów, i także większość z Niemiec.

Z kolei w ubiegłym roku państwa unijne wnioskowały o przekazanie nam 3929 osób, w tym 3434 z Niemiec. Ten plan zrealizowano wobec 848 cudzoziemców.

Najwięcej migrantów odsyłanych przez Niemcy oraz inne kraje pochodziło z Iraku, Białorusi, Rosji i Afganistanu – i dotyczy to zarówno obecnego, jak i ubiegłego roku.

Czytaj więcej Społeczeństwo Granica z Białorusią znowu mocniej atakowana. Dziennie próbuje ją sforsować nawet 150 migrantów Reżim Łukaszenki wspierany przez Rosję ponownie się uaktywnił – ściąga cudzoziemców niemal z całego świata i pomaga im nielegalnie przedostać się do Polski. Granica z Białorusią ostatnio zaczęła być mocniej atakowana. W tym roku próbowało ją sforsować już 10 tysięcy migrantów – to ponad dwie trzecie stanu za cały ubiegły rok – wynika z danych Straży Granicznej.

Jakie są koszty deportacji? Z Niemiec do Polski zwykle praktykowany jest transport migrantów samochodami przez Straż Graniczną. Większe koszty pochłaniają ich późniejsze podróże samolotem, zwłaszcza do odległych rejonów, jak do Iraku czy Afganistanu (częściowo pokrywa je Frontex).