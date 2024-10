Niezgoda między sukcesorami i brak komunikacji. Jakie są najczęstsze wyzwania związane z sukcesją rodzinną?

Wyzwań jest wiele, ale jest kilka takich, które zdarzają się niezwykle często oraz mogą zadecydować o powodzeniu procesu sukcesji.

Po pierwsze - gotowość do zmian. Rodziny biznesowe często zwlekają z rozpoczęciem rozmów o sukcesji – te rozmowy bywają trudne, pojawia się obawa przed zmianą, lub tym, że rozpoczęcie rozmów oznacza konieczność wprowadzania szybkich i znaczących zmian. Zbyt długie odsuwanie planowania sukcesji często rodzi frustrację i wypalenie wśród sukcesorów. Rozpoczęcie rozmów o sukcesji nie oznacza, że zmiana pokoleniowa musi za chwilę nastąpić. Zazwyczaj planowanie sukcesji trwa od kilku miesięcy do kilku lat i obejmuje również ustalenia odnośnie tego, co ma się wydarzyć, aby zaplanowane zmiany wdrażać w życie, np. ścieżka rozwojowa sukcesora, wypracowanie modelu podejmowania decyzji w gronie rodzeństwa, zmiany w strukturze firmy, etc. To jedno w największych wyzwań sukcesyjnych – żeby firma przetrwała na pokolenia w którymś momencie musi być w stanie funkcjonować nie będąc uzależnioną od założycieli, mogąc korzystać cały czas z jego/jej doświadczenia – jednak w ustalony sposób, pozwalający na samodzielność sukcesorów. Po latach budowania, rozwoju, zaangażowania w działanie firmy na wszystkich szczeblach to ogromna i trudna zmiana dla założycieli. Warto patrzeć na to jako na kolejne wyzwanie na drodze rozwoju firmy, pozwalające ponadto kolejnemu pokoleniu na realizację celów. Warto również zastanowić się, w jaki inny sposób można spożytkować swoje doświadczenie – lista możliwości jest długa, gotowość na zmiany kluczowa.

Po drugie - brak zgodności, zaufania i dążenia do wspólnego celu pomiędzy sukcesorami. Odsuwanie planowania sukcesji w czasie może również powodować niepewność w gronie sukcesorów, niezdrową konkurencję, potrzebę wykazania się lub wyróżnienia w gronie kolejnego pokolenia. W miejsce założyciela/założycieli pojawia się szersze grono osób, każdy ze swoimi potrzebami, oczekiwaniami, obawami. Dopiero rozmowa o potrzebach biznesu i wspólnym celu powoduje, że wszyscy zaczynają skupiać się na wspólnym, długoterminowym celu i tym, jak każdy może do niego kontrybuować, a w mniejszym stopniu na potrzebie zdobycia uznania tu i teraz.

A na koniec - królowa wyzwań sukcesyjnych - komunikacja! Często podczas procesów planowania sukcesji widzimy grupę ludzi zasiadających do stołu z dobrymi intencjami i chęcią współpracy, ale okazuje się, że każdy komunikat jest filtrowany przez pryzmat zaszłości, obaw, konkurencji i dobre intencje nie przedostają się od nadawcy do odbiorcy.

Komunikacja członków rodziny w sukcesji rodzinnej. Jakie są najlepsze praktyki komunikacyjne podczas sukcesji?

Z Badania Firm Rodzinnych PwC Polska “Nowy wymiar zaufania” wynika, że 65% badanych firm rodzinnych ocenia, że członkowie rodziny komunikują się w kwestiach związanych z firmą i istotne informacje są przekazywane członkom rodziny w przejrzysty sposób i w odpowiednim czasie. Warto zastanowić się, co w zakresie komunikacji może zmienić pozostałe 35% firm oraz czy wśród 65% zadowolonych z poziomu komunikacji wszyscy członkowie rodziny tak ją oceniają. Z naszych doświadczeń wynika, że komunikacja w rodzinie na tematy związane z firmą jest największym wyzwaniem w procesach sukcesyjnych oraz we współpracy rodziny w firmie rodzinnej. Komunikacja to proces, w którym zazwyczaj nadawcy są zadowoleni z jego funkcjonowania, ale to od poziomu zadowolenia odbiorców zależą jego efekty. Brak doinformowania czy zaproszenia do opiniowania kluczowych dla przyszłości firmy decyzji często rodzi frustrację, jest źródłem braku zaufania i konfliktów, nie pozwala również przedstawicielom młodszego pokolenia na przyglądanie się i uczenie od doświadczonych założycieli. Czasami ustalenie optymalnych dla wszystkich kanałów komunikacji lub regularne spotkania w ramach tzw. Rady Rodziny mogą znacząco polepszyć współpracę, wymianę opinii i relacje w rodzinie i firmie rodzinnej.