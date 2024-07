Czy można po 30 latach dochodzić praw spadkowych?

Sądy: rejonowy i okręgowy we Wrocławiu oddaliły ich wniosek uznając, że nie zachodziła podstawa do przeprowadzenia rozliczeń tych roszczeń spadkowych, gdyż już one nastąpiły pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikami jako spadkobiercami w latach 90. ub. wieku. Z tej przyczyny oddaliły żądania zasądzenia żądanych kwot. W takiej sytuacji zbędne było ustalanie składu spadków i ich wartości oraz zniesienia współwłasności, skoro nieruchomość spadkowa została już sprzedana innym osobom, zainteresowani nie podważali skuteczności tego zbycia, poza tym nie zakwestionowali tych czynności prawnych w stosunku do nabywców.

Wnioskodawca i wspierająca go siostra nie dali za wygraną i w skardze kasacyjnej do SN zarzucili, że sąd okręgowy nie dopełnił obowiązku wynikającego wprost z art. 684 k.p.c.. Przepis ten stanowi, że skład i wartość spadku podlegającego podziałowi ustala są z urzędu, czyli własnej inicjatywy.

Sąd Najwyższy zgodził się z wnioskodawcą, że co do zasady sądy niższych instancji, które rozpatrują sprawę co do faktów, ustalając skład majątku wspólnego spadkodawców i ich spadki nieprawidłowo określiły ich wartość, mianowicie z dnia zakupu nieruchomości przez ich rodziców - spadkodawców w 1951 .

Nieruchomość sprzedana, nikt nie zakwestionował transakcji

Przypomnijmy, że zasada jest taka, iż ustalenie przez sąd składu i stanu spadku następuje na chwilę śmierci spadkodawcy, ale na podstawie cen z chwili dokonywania podziału spadku, tutaj rozliczenia uzyskanej ceny ze sprzedaż spadku.

- Wobec jednak przyjęcia, że nastąpiło już rozliczenie ceny uzyskanej z tego zbycia spadku, zbędne było ustalanie wartości spadków i zniesienia współwłasności. Dlatego też brak było podstaw do podzielenia tezy skarżącego, że zaskarżone orzeczenie jest oczywiście nieprawidłowe - wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Władysław Pawlak.