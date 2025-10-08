Chodzi o ok. 2,5 mln zł z 11 mln euro, jakie od Anglików uzyskał za transfer tego znanego piłkarza Lech Poznań SA – formalnie pozwany w tej sprawie.

Jeden piłkarz i trzy poznańskie kluby

Z pozwem o zapłatę tych pieniędzy wystąpiła KS Warta w Poznaniu – stowarzyszenie sportowe, w którym Moder przez pewien czas grał i kiedy ten klub transferował go do Lecha Poznań. W umowie zastrzeżono dla KS Warta w Poznaniu 5 proc. uzyskanych pieniędzy z ewentualnego dalszego transferu. Lech Poznań właściwie poczuwa się do obowiązku wypłaty tych 2,5 mln zł KS Warcie jako wcześniejszemu wychowawcy piłkarza i umieścił część tej kwoty w depozycie sądowym, wskazując, że o te pieniądze upomina się jeszcze jeden poznański klub, mianowicie Warta Poznań SA, która do tej sprawy przystąpiła jako tzw. interwenient. Lech Poznań liczył, że sąd zdecyduje, komu mają przypaść pieniądze.

Klub kupił drugi klub i chciał pieniędzy za transfer piłkarza

Warta Poznań SA zawarła z KS Wartą dwie umowy, którymi, jak twierdzi, miała kupić część przedsiębiorstwa KS Warty, przede wszystkim sekcję piłkarską z całym jej uposażeniem i aktywami. Warta Poznań SA powołała się na art. 551 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo (w tym przypadku jego sprzedaż) obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W przypadku tej sprawy chodziło też o należności za transfer Modera do Anglii.

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził KS Warcie w Poznaniu (powódce) połowę żądanej kwoty. Druga część kwoty została w depozycie sądowym.