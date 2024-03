WSA: decyzja środowiskowa dla kopalni Turów uchylona

Niedługo po tym fiaskiem skończyło się pierwsze merytoryczne podejście do przesądzenia głównego sporu wyznaczone na 31 sierpnia 2023 r. WSA w Warszawie musiał zawiesił postępowanie sądowe. Okazało się bowiem, że przed wniesieniem skarg na sporną decyzję środowiskową właściciel kopalni skorzystał z nadzwyczajnego trybu i zawnioskował o jej zmianę. Później PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zmieniła zdanie. Cofnęła wniosek i GDOŚ na początku sierpnia 2023 r. umorzył postępowanie w sprawie zmiany zaskarżonej decyzji. Niemniej jak tłumaczył sąd decyzja ta nie jest ostateczna i prawomocna, co oznaczało, że postępowanie sądowe musiało być zawieszone.

Unijne kary za Turów

Kopalnia Turów stała się też bardzo kosztowną kością niezgody między rządem Polski i Czech. W czerwcu 2021 r. Czesi poskarżyli się na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i zażądali wstrzymania wydobycia w kopalni, co okazało się brzemienne w skutkach. Trybunał przychylił się do wniosku Pragi i orzekł o zastosowaniu tzw. środka tymczasowego.

To skłoniło poprzedni polski rząd do negocjacji ze stroną czeską, ale nie do wykonania zabezpieczenia. I tak 20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę 500 tys. euro dziennie kary za jego niewdrożenie i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.

Rządy Polski i Czech dogadały się w sprawie Turowa dopiero w lutym 2022 r. Podpisały międzyrządową umowę regulującą związane z nią kwestię i tak wygasł spór w Trybunale. Jednak nie miało to wpływu na naliczone już 68,5 mln euro kar za niewdrożenie przez Polskę środka tymczasowego. Kilka dni po ogłoszeniu zażegnania sporu UE zaczęła potrącać je z należnych nam płatności unijnych.

W warszawskim WSA na rozpoznanie czeka też główna sprawa dotycząca przedłużenia eksploatacji ze złóż Turowa. To skargi stowarzyszeń i osób fizycznych na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z 17 lutego 2023 r. dotyczące zmiany koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego „Turów”. Konkretnie jej przedłużenia do kwietnia 2044 r. Ten spór został zawieszony do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy uwarunkowań środowiskowych.