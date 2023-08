Nie trzeba tłumaczyć, że takie stanowisko byłoby dla niego korzystne, bo otrzymał znacznie więcej dopłat niż była żona i nie chciał się dzielić z byłą żoną nadwyżką.

Przeciwnego zdania był pełnomocnik kobiety Rafał Zimmermann, radca prawny, wskazując, że dopłaty podlegają normalnemu rozliczeniu jak inne składniki dorobku małżonków.

Dopłaty unijne powinny być rozliczone przy podziale majątku

Sąd Najwyższy w osobie sędziego Kamila Zaradkiewicza podzielił to stanowisko na tzw. przedsądzie i wskazał w uzasadnieniu, że dopłaty unijne powinny być rozliczone przy podziale majątku, bo są dochodem z gospodarstwa rolnego, czyli z reguły z majątku dotychczas wspólnego.

Niezależnie od tego, gdyby je kwalifikować jako dochód czy to z majątku wspólnego, czy też z majątku odrębnego, to taki dochód – niezależnie od źródła pochodzenia – powiększa majątek wspólny. Tego rodzaju wierzytelności stanowią więc dochód, który podlega zaliczeniu do majątku dorobkowego stron i podziałowi. I to sąd, a nie wnioskodawca zobowiązany jest do ustalenia w toku postępowania o podział majątku wspólnego małżeńskiego, składu i wartości tego majątku. Od obowiązku tego nie zwalnia sądu obciążająca wnioskodawcę powinność wskazania majątku we wniosku o podział. Ma on bowiem jedynie ułatwić sądowi ustalenie składu i wartości majątku wspólnego ulegającego podziałowi.

Sygnatura akt: I CSK 6967/22