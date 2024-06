Należy też wspomnieć o wymaganych oświadczeniach/zaświadczeniach o niefigurowaniu w określonych rejestrach. Może wynikać zarówno z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ale również jeżeli pracodawca będzie w stanie wykazać, że taka informacja jest dla niego niezbędna do celu, jakim jest zatrudnienie określonej osoby to uważam takie wymaganie za dopuszczalne, gdyż to, że ktoś nie figuruje w rejestrze nie sanowi danych z art. 10 RODO. Mowa w nim bowiem o danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Niefigurowanie w rejestrze nie może być uznane za „dotyczące” wyroku skazującego, czynu zabronionego lub środka bezpieczeństwa skoro takowych nie ma. Ale Informacja prasowa o nieprawomocnym skazaniu określonej osoby już tak.

Informacje wskazane w kodeksie pracy nie stanowią bynajmniej zamkniętego katalogu informacji, których podania można zadać w ogłoszeniu. Wskazano tam jedynie, te dane, których żądanie od kandydata jest obowiązkowe. Pracodawca może na przykład chcieć wiedzieć orientacyjnie jakie są oczekiwania finansowe kandydata, żeby na tej podstawie nie angażować się w proces z osobami, na zatrudnienie których nie ma środków – zastrzegam jednak, że w takiej sytuacji rekomenduję aby była możliwość zaznaczenia odpowiedzi, czy kandydat byłby skłonny przyjąć ofertę niższego niż oczekiwane wynagrodzenia.

Czy mogę pytać o orientację seksualną, czy wyznanie religijne w ogłoszeniu rekrutacyjnym? O co nie wolno pytać w ogłoszeniu rekrutacyjnym?

Co do zasady nie. Trzeba jednak podkreślić, że nie są to dane osobowe, których przetwarzanie jest niedozwolone. Oczywiście na etapie rekrutacji inicjatywa podania tych danych jest po stronie kandydata, ale jeżeli je poda to nie ma zakazu ich posiadania. Inną kwestią jest, czy będzie adekwatnym do celu ich przetwarzanie dla celów rekrutacyjnych. Mogę jednak wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca realizujący politykę neutralności światopoglądowej może w procesie rekrutacyjnym wyraźnie zaznaczyć, iż jego oczekiwaniem względem kandydatów jest powstrzymywanie się w pracy od eksponowania widocznych symboli religijnych. Wówczas niejako pobocznie dane dotyczące wyznania mogą mieć znaczenie. Jest to jednak dość złożona i delikatna kwestia, a wszelkie próby generalizacji typu wolno nie wolno nie są właściwe.

Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów zgodnie z RODO?

Takie same jak w każdym innym przypadku przetwarzania danych, a zatem powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Dla kandydatów powinno być przejrzyste, że ich dane osobowe i jakie dane są zbierane, wykorzystywane, przeglądane. Dlatego tak ważna jest prawidłowa treść klauzuli informacyjnej w szczególności, gdy w procesach rekrutacyjnych brane są pod uwagę dane o kandydatach powszechnie dostępne, w mediach społecznościowych, a nie tylko te, które są podawane przez nich samych.

Kolejna zasadą jest zasada przejrzystości, która wymaga, by informacje związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne, zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Z tym często jest problem, gdyż żeby dobrze napisać tzw. klauzulę informacyjną najpierw trzeba dobrze zrozumieć na czym będzie polegał proces, jakie dane będą pozyskiwane i które z nich będą pozostawione po zakończeniu rekrutacji. Mówiąc o problemie mam na myśli takie dokumenty, z których nic konkretnego nie wynika, i albo sprowadzają się do przepisania tego, co w kodeksie albo jedna i ta sama klauzula jest stosowana do wszystkich możliwych rekrutacji w firmie, a jak wiadomo stopnie zaawansowania są różne.