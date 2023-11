W Dzienniku Ustaw pod poz. 2367 zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie weszło w życie 17 listopada 2023 r.



Minister Marlena Maląg wyjaśnia, że nowe rozporządzenie wynika z konieczności dostosowania przepisów do zmieniającego się świata technologii i techniki.

Rozporządzenie wprowadza wymagania, dotyczące stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy – to konieczność wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny lub podstawę oraz dodatkową klawiaturę i mysz.

Jak zauważa resort rodziny, nowością jest przyznanie prawa do skorzystania z refundacji szkieł kontaktowych (oprócz okularów) korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.

W rozporządzeniu przewidziano również 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie funkcjonujących stanowisk pracy do nowych wymogów.