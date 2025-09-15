Dwa wątki afery GetBack umorzone. Prokuratura wyjaśnia dlaczego

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były powody umorzenia dwóch wątków śledztwa w sprawie afery GetBack?

Jakie dowody wpłynęły na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa?

Dlaczego transakcja zakupu EGB Investments S.A. przez GetBack S.A. została uznana za zgodną z warunkami rynkowymi?

Dlaczego umowa zawarta przez GetBack z Anną O. została oceniona jako rzeczywista, a nie pozorna?

Jakie śledztwa wciąż trwają w związku z aferą GetBack?

Jakie były kluczowe wydarzenia w przebiegu afery GetBack od jej wybuchu w 2018 roku?

Jak wynika z poniedziałkowego komunikatu, w obu wątkach śledztwo zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego w zachowaniu podejrzanych. Pierwszy z nich dotyczył transakcji nabycia akcji EGB Investments S.A. przez GetBack S.A. od funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie za znacznie zawyżoną cenę.

Stopniowo ujawniały się dowody, które kwestionowały zasadność początkowo przyjętych tez

Prokuratura wskazuje, że na pierwszym etapie śledztwa za winą i sprawstwem podejrzanych przemawiał szereg dowodów. Wśród nich wskazano m.in. zawiadomienie Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poparte zeznaniami urzędników tej instytucji, opinia biegłych z zakresu wyceny przedsiębiorstw, zeznania szeregu świadków i podejrzanych oraz obszerna korespondencja mailowa. Dalej wyjaśniono, iż w trakcie trwającego przez siedem lat śledztwa stopniowo ujawniały się dowody, które kwestionowały zasadność początkowo przyjętych tez.

„Z uwagi na fakt, iż opinia biegłych z zakresu wyceny przedsiębiorstw okazała się niepełna, wywołano opinię drugiego zespołu biegłych, którzy stwierdzili, że transakcja została przeprowadzona na warunkach rynkowych, co wykluczyło bezprawność tejże. Opinia ta została oceniona jako pełna i jasna, oparta na danych źródłowych oraz na rynkowych zasadach rządzących funduszami inwestycyjnymi, sektorem windykacyjnym oraz transakcjami fuzji i przejęć. Ponadto ujawniono korespondencję e-mail, w tym przedstawicieli ówczesnego właściciela GetBack S.A. (funduszu Abris) i pracowników GetBack S.A., w której ujawniono modele finansowe sporządzane zarówno przez pracowników GetBack S.A., jak i przedstawicieli Altus TFI S.A., które wskazywały jeszcze przed transakcją na jej rynkowy charakter” – wyjaśnia w komunikacie prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Ostatecznie śledczy doszli do wniosku, że „GetBack S.A. zakupił EGB od funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. za cenę odpowiadającą wartości nabywanych aktywów i korzyści, jakich GetBack S.A. mógł się spodziewać w związku z tą transakcją”.