Wysokie mandaty dla kierowców nie poprawią bezpieczeństwa. Ważne jest co innego

Około dziesięciu lat temu.

No to ma pani odpowiedź. Jak w takim tempie wyłapać tych, którzy nie mają uprawnień lub je utracili, mają orzeczone zakazy itd.

To przejdźmy do konkretów. Szykują się zmiany. Ma być jeszcze surowiej. Przepadek pojazdu uregulowany na nowo, czyli do pewnego etapu, do 1,5 promila alkoholu we krwi, fakultatywny, a powyżej obowiązkowy. Czy pana zdaniem to dobry kierunek?

Nie mam zdania na ten temat. Widzę wiele wątpliwości co do stosowania tego przepisu. Jeżeli jest to samochód służbowy, a ktoś wykonuje zawód kierowcy, to auta nie traci. Kierowca tira, który jedzie w stanie nietrzeźwym i to jest jego prywatny pojazd wart kilka milionów złotych, auto straci. To nie jest kara współmierna. Zobaczymy, co będzie z tymi samochodami zatrzymanymi. Z tego, co słyszałem, to na razie jest pewien problem, bo na czterysta kilkadziesiąt zatrzymanych pojazdów prokuratura zabezpieczyła tylko dwadzieścia–trzydzieści. Czy to rzeczywiście jest skuteczne narzędzie? Mam szereg wątpliwości co do sprawiedliwego przepadku.

A czy te pana wątpliwości dotyczą też tego, że komuś zabiorą, już nie powiem, malucha, bo jest ich niewiele, ale samochód o wartości 20 tysięcy złotych, a komuś porsche warte kilkaset tysięcy złotych?