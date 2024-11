Czy nowe przepisy sprawią, że piraci drogowi zdejmą nogę z gazu?

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

dr Grzegorz Bogdan, Uniwersytet Jagielloński

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest pomysł, by orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów były wykonywane po sobie. Dziś problem pojawia się zwłaszcza wówczas gdy ten środek karny jest stosowany za popełnienie wykroczenia oraz przestępstwa. Jeśli ustawodawcy uda się doprowadzić do tego, by zakazy orzeczone na tych dwóch płaszczyznach były wykonywane jeden po drugim, to niewątpliwie będzie to spory krok do przodu. Mam nadzieję, że nie będzie to oznaczać ingerencji w treść art. 90 § 2 k.k., nakazującego stosować do zakazów orzekanych za przestępstwa przepisów o karze łącznej. Uwagę przyciąga pomysł spenalizowania nielegalnego wyścigu, choć uważam, że definicja tego czynu powinna być umieszczona raczej w prawie o ruchu drogowym, a nie w kodeksie karnym. Kodeks nie jest dobrym miejscem do pierwotnego definiowania zachowań, które mają być przedmiotem sankcji karnych. Natomiast rozwiązanie przewidujące możliwość orzeczenia przepadku pojazdu może być skuteczne, zwłaszcza w przypadku osób, które mają emocjonalny stosunek do – często tuningowanych – aut. Ograniczenie możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary m.in. dla sprawców wypadków, którzy złamali zakaz prowadzenia pojazdu, wydaje się kontrowersyjne. Rozumiem, że ma to zadziałać prewencyjnie na pozostałych kierujących, ale jest to istotne ograniczenie swobody sądu. Interesującą regulacją jest przestępstwo rażącego przekroczenia prędkości administracyjnie dozwolonej, którego znamiona mają być precyzyjnie określone. Na akceptację zasługuje pomysł podwyższenia kar za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym przez uczestnika nielegalnego wyścigu, kierowcę rażąco naruszającego prędkość czy osobę, wobec której orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów; zapewne nastąpi to w drodze rozszerzenia katalogu przesłanek wyższej karalności z art. 178 k.k.