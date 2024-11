Co więcej, projekt przewiduje dopisanie do art. 178a, który przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, znamienia w postaci jazdy bez wymaganych uprawnień, albo pomimo cofnięcia uprawnień. Mało tego, posłowie proponują również by sąd obligatoryjnie orzekał w takich sytuacjach przepadek pojazdu (podobnie jak wobec sprawców „zabójstwa drogowego”). Tymczasem dziś jazda bez uprawnień jest wykroczeniem z art. 94 § 1 k.w., za który grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

- Jestem za tym by surowo karać pijanych kierowców, ale trzeba zachować jakiś umiar i proporcje – mówi prof. Ryszard Stefański z Uczelni Łazarskiego specjalizujący się w prawie drogowym. - Przecież przy takiej konstrukcji przepisów sprawcy bardziej będzie się opłacało przyznać do zabójstwa, bo dolna granica kary jest o dwa lata niższa od proponowanego "zabójstwa drogowego – mówi ekspert. - Odbieram bardziej to jako próbę zaistnienia niż rzeczywistą chęć wprowadzenia racjonalnych przepisów. Myślę, że w tym kształcie projekt nie ma absolutnie żadnej szansy na uchwalenie – kwituje prof. Stefański.

Ostrze wymierzone w kierowców bez prawa jazdy, a nie uczestników nielegalnych wyścigów

- Abstrahując od prowizorycznej techniki legislacyjnej, należałoby sobie zadać pytanie, czy tak drastyczne podniesienie sankcji i dodanie znamion w postaci prowadzenia bez uprawnień jest racjonalne. Zwłaszcza, że w projektowanych przepisach w ogóle nie pojawia się odniesienie do uczestników nielegalnych wyścigów ulicznych czy też sprawców, którzy drastycznie przekraczają prędkość. Pojawia się pytanie, czy rzeczywiście ci, którzy prowadzą pojazd bez posiadania uprawnień, a zwłaszcza, ci którzy takich uprawnień nigdy nie nabyli, są bardziej niebezpieczni niż uczestnicy wyścigów drogowych – konkluduje dr Bogdan. – Nie mówiąc już o tym, że projektowane drastyczne sankcje naruszają wszelkie proporcje w ochronie dóbr prawnych. Pojawia się więc pytanie, czy ktoś, kto spowodował śmierć człowieka w sytuacji opisanej w art. 173a k.k. powinien być traktowany surowiej niż ktoś, kto spowodował ją zadając komuś np. kilka ciosów nożem. Lub odwrotnie, czy ktoś, kto posłużył się nożem zabijając inną osobę, powinien być traktowany łagodniej niż sprawca zbrodni w postaci zabójstwa drogowego – podsumowuje ekspert.