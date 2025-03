Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS zmienia się co roku. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Do 31 marca 2025 roku stawki jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową wynoszą: 1431 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego oraz 128 799 zł lub 64 399​​​​​​​ zł w przypadku śmierci ubezpieczonego. Przeciętna wysokość odszkodowania w 2024 roku wyniosła 9,3 tys. zł

Ile wyniesie odszkodowanie za wypadek przy pracy? Nowe stawki od kwietnia 2025

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku będą wynosić: