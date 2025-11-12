Koniec paraliżu rządu w USA? Izba Reprezentantów przed kluczowym głosowaniem

Prezydent Donald Trump wyraził gotowość podpisania ustawy.– Przywracamy życie naszemu krajowi; nigdy nie powinien on zostać sparaliżowany – powiedział we wtorek podczas obchodów Dnia Weteranów w Arlington w Wirginii.

Lockdown rozpoczął się 1 października i spowodował zatrzymanie wypłat dla około miliona pracowników federalnych oraz zawieszenie programu żywnościowego dla ubogich. W wyniku protestów nieopłacanych kontrolerów ruchu lotniczego, tylko we wtorek odwołano około 1200 lotów.

Tymczasem kongresmeni, którzy od czasu zamknięcia rządu rozproszyli się po swoich stanach i okręgach, szukają sposobu, aby dostać się do Waszyngtonu.

Przepychanka w Izbie Reprezentantów

Izba Reprezentantów będzie miała godzinę na debatę, po niej odbędzie się głosowanie. Opozycyjny demokratyczny lider mniejszości w Izbie, Hakim Jeffries, określił projekt jako „nieodpowiedzialną próbę Republikanów zwiększenia ciężarów finansowych dla zwykłych Amerykanów” i wyraził rozgoryczenie wobec postawy Demokratów w Senacie, którzy poparli ustawę, łamiąc linię partyjną.

Przed głosowaniem w środę spiker Izby Reprezentantów zaprzysięgnie kongresmenkę elektkę z Arizony, Adelitę Grijalvę, Demokratkę, która wygrała wybory uzupełniające we wrześniu. Po objęciu przez nią urzędu republikańska większość zmniejszy się do pięciu głosów – 219 do 214. Oznacza to, że Republikanie nie mogą sobie pozwolić na utratę więcej niż dwóch głosów od swoich partyjnych kolegów w Izbie Reprezentantów. Jednak amerykańskie media spekulują, że nawet jeśli kilku Republikanów złamie linię partyjną, przewodniczący Izby Mike Johnson może liczyć na wsparcie kilku umiarkowanych Demokratów.