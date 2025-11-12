Koniec paraliżu rządu w USA? Izba Reprezentantów przed kluczowym głosowaniem

Aktualizacja: 12.11.2025 23:49 Publikacja: 12.11.2025 22:07
Członkowie Izby Reprezentantów USA wracają do Waszyngtonu, aby głosować w sprawie zakończenia lockdownu
Kryzys polityczny wywołany impasem w Kongresie wszedł już w 42. dzień. W tym czasie setki tysięcy pracowników rządowych pozostają bez wynagrodzenia, a agencje federalne są częściowo sparaliżowane.
W środę wieczorem Izba Reprezentantów USA zagłosuje nad ustawą budżetową, która ma zapewnić finansowanie agencjom federalnym na kolejne dwa miesiące. Wcześniej amerykańscy kongresmeni nie byli w stanie uchwalić ustawy, co doprowadziło do najdłuższego w historii kraju lockdownu.
Ustawa budżetowa została wcześniej zatwierdzona przez Senat USA. Liderzy Partii Republikańskiej wyrazili przekonanie, że ustawa zostanie również uchwalona w niższej izbie Kongresu, gdzie Republikanie posiadają minimalną większość. Mimo to liderzy Demokratów zapowiadają sprzeciw, krytykując projekt za podwyższanie kosztów życia dla przeciętnych Amerykanów.
Prezydent Donald Trump wyraził gotowość podpisania ustawy.– Przywracamy życie naszemu krajowi; nigdy nie powinien on zostać sparaliżowany – powiedział we wtorek podczas obchodów Dnia Weteranów w Arlington w Wirginii.
Lockdown rozpoczął się 1 października i spowodował zatrzymanie wypłat dla około miliona pracowników federalnych oraz zawieszenie programu żywnościowego dla ubogich. W wyniku protestów nieopłacanych kontrolerów ruchu lotniczego, tylko we wtorek odwołano około 1200 lotów.
Tymczasem kongresmeni, którzy od czasu zamknięcia rządu rozproszyli się po swoich stanach i okręgach, szukają sposobu, aby dostać się do Waszyngtonu.
Izba Reprezentantów będzie miała godzinę na debatę, po niej odbędzie się głosowanie. Opozycyjny demokratyczny lider mniejszości w Izbie, Hakim Jeffries, określił projekt jako „nieodpowiedzialną próbę Republikanów zwiększenia ciężarów finansowych dla zwykłych Amerykanów” i wyraził rozgoryczenie wobec postawy Demokratów w Senacie, którzy poparli ustawę, łamiąc linię partyjną.
Przed głosowaniem w środę spiker Izby Reprezentantów zaprzysięgnie kongresmenkę elektkę z Arizony, Adelitę Grijalvę, Demokratkę, która wygrała wybory uzupełniające we wrześniu. Po objęciu przez nią urzędu republikańska większość zmniejszy się do pięciu głosów – 219 do 214. Oznacza to, że Republikanie nie mogą sobie pozwolić na utratę więcej niż dwóch głosów od swoich partyjnych kolegów w Izbie Reprezentantów. Jednak amerykańskie media spekulują, że nawet jeśli kilku Republikanów złamie linię partyjną, przewodniczący Izby Mike Johnson może liczyć na wsparcie kilku umiarkowanych Demokratów.
Podstawowym postulatem Demokratów podczas lockdownu było zamieszczenie w ustawie zapisu o przedłużeniu ulg podatkowych, które czynią ubezpieczenie zdrowotne bardziej dostępnym dla 24 milionów Amerykanów. Republikanie jednak trzymali się wspólnego stanowiska, zgadzając się jedynie na oddzielne głosowanie w grudniu w tej sprawie.
Sondaże wskazują, że wyborcy w większym stopniu obarczają winą Republikanów za lockdown, ale wewnętrzne podziały wśród Demokratów także mają znaczenie. Choć przyjęcie budżetu umożliwi wznowienie działalności rządu, czas na oddech będzie krótki, ponieważ obecne finansowanie kończy się 30 stycznia i wtedy Stanom Zjednoczonym grozi kolejna przerwa w pracy administracji.
