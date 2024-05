Jarosław Kaczyński antyunijnie i antyimigrancko. "Ostentacyjne łamanie prawa"

Sztandarowym planem PiS zdaje się być nawiązywanie do paktu imigracyjnego względem którego PiS domaga się specjalnego posiedzenia Sejmu.

Wypowiedzi antyimigranckie. Południe Europy nam nie pomogło

Kaczyński nawiązał do wypowiedzi jednego z francuskich polityków, który miał mówić, że udało im się zmusić kraje Europy Wschodniej do przyjęcia paktu imigracyjnego. - Co to oznacza? Będziemy musieli co rok przyjmować dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów. W przeciwnym wypadku będziemy musieli płacić. Ta decyzja Unii Europejskiej. Ta decyzja na która zgodził się wbrew swoim deklaracjom Donald Tusk. Jest niczym innym jak tym żeby tych imigrantów było coraz więcej. Nie jest to droga do rozwiązania problemu - skwitował Kaczyński.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Co prezes PiS wie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i wyborów kopertowych Pytany o najważniejsze problemy swoich rządów Jarosław Kaczyński zachowuje się jak trzy małpki, które nic nie widzą, nic nie słyszą i nic nie mówią. Długo się tak nie da. PiS albo odetnie się od Suwerennej Polski, albo pójdzie z nią na dno.

- Czy Południe Europy tak bardzo przejmuje się naszymi problemami? Czy kiedy u nas gdy były dziesiątki tysięcy Ukrainców, czy wtedy rzucili się z pomocą do nas? Mamy do czynienia z asymetrią, którą trzeba brać pod uwagę - dodał Kaczyński.

Brak pluralizmu w mediach i wypowiedzi antyunijne w tle kampanii do europarlamentu

Oprócz antyimigranckich wypowiedzi, Kaczyński wypowiadał się również w tonie antyeuropejskim. - Stoimy naprzeciw wielkiego planu, który nazywa się europejskim ale tak naprawdę jest niemiecko-francuskim. Planu podporzadkowania państw europejskich tych słabszych, tym silniejszym - krytykował Kaczyński.