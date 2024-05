Komisja ds. wyborów kopertowych. Będą wnioski do prokuratury ws. Kaczyńskiego i Morawieckiego

Dariusz Joński: Raport komisji śledczej będzie aktem oskarżenia

Poseł KO ocenił, że Jarosław Kaczyński był ważnym świadkiem. - Świadek Jarosław Kaczyński nigdy nic nie podpisywał w tej sprawie, był zwykłym posłem, ale podejmował, okazuje się, najważniejsze decyzje w sprawie terminu i sposobu przeprowadzenia wyborów - powiedział. - Raport (komisji - red.) i wnioski do prokuratury będą o tym, że nikt nie może być ponad prawem i nikt nigdy więcej nie może organizować wyborów przez jakąkolwiek inną instytucję niż Państwowa Komisja Wyborcza czy Krajowe Biuro Wyborcze - kontynuował.

- Dlatego raport będzie aktem oskarżenia wobec tych ośmiu lat rządów PiS-u i takiego patopaństwa, które stworzył PiS, gdzie człowiek z Nowogrodzkiej (to adres siedziby PiS w Warszawie - red.) na drugim czy pierwszym piętrze były podejmowane decyzje, a najważniejsze osoby w państwie, ministrowie konstytucyjni, nie mieli nic do powiedzenia - mówił Joński.

- Będziemy chcieli złożyć zawiadomienia do prokuratury na samego Jarosława Kaczyńskiego za sprawczość kierowniczą, za to, że to on podejmował decyzje, choć nie miał żadnych do tego uprawnień. Ani marszałek Witek, ani premier nie upoważniał go do tego, żeby on decydował o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów - poinformował przewodniczący.

Komisja ma zawiadomić prokuraturę ws. Kaczyńskiego, Morawieckiego i Witek

- Chcemy również złożyć - i taki wniosek przygotować - zawiadomienie do prokuratury na byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który bez podstawy prawnej, z opiniami prawnymi na biurku, na których było czarno na białym, że podpisanie tej decyzji to odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna. Mimo to podpisał decyzję, a w ślad za tym wydano prawie 100 mln zł - powiedział Joński.